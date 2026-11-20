Il calcio romantico: Giulio Ebagua torna in campo con la Jeraghese
L'attaccante classe 1986 è stato tesserato dal club di Jerago con Orago per giocare in Seconda Categoria
Giulio Ebagua torna in campo. L’attaccante italo-nigeriano, classe 1986 con un passato in Serie A a Catania e tante stagioni da protagonista nei professionisti, soprattutto con la maglia del Varese, è stato tesserato in Seconda Categoria dalla Jeraghese.
«Dopo quattro anni lontani dai riflettori e dal rettangolo verde – si legge nel post del club -, il rientro in Seconda Categoria ha il sapore di una scelta autentica, lontana dalle pressioni del professionismo ma carica di passione. Per un calciatore con un passato in Serie A tra Torino e Catania, scendere tra i dilettanti non è un passo indietro: è un modo per ritrovare il gusto puro del gioco, dello spogliatoio e della domenica pomeriggio con la maglia della USD JERAGHESE»
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