Il Camper della Prevenzione della LILT torna in piazza della Repubblica a Varese: visite senologiche gratuite domenica 22 novembre
Dalle 9.30 alle 17.30 visite con ecografia su prenotazione all’interno di un ambulatorio mobile. Allestito anche uno stand informativo con i volontari dell’associazione
Domenica 22 novembre la LILT, Associazione Provinciale di Varese, torna in piazza della Repubblica a Varese con il suo “Camper della Prevenzione”. Le donne potranno sottoporsi gratuitamente a una visita senologica con ecografia.
Le visite si svolgeranno dalle 9.30 alle 17.30 all’interno di un camper attrezzato come ambulatorio mobile, completo di ecografo, fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessario prenotare telefonando allo 0331 639651 o al 392 6590235.
In piazza ci sarà anche uno stand di sensibilizzazione. I volontari della LILT daranno indicazioni sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie oncologiche e informazioni sui servizi ambulatoriali che l’associazione offre in provincia.
«La LILT è da sempre in campo per combattere la patologia oncologica, che oggi è potenzialmente più prevenibile e più “curabile” rispetto al passato», spiega il presidente dell’Associazione Provinciale di Varese, il professor Ivanoe Pellerin. «Sappiamo bene che il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nelle donne. Ma proprio grazie agli screening e alla maggiore consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori mammari viene diagnosticata in fase iniziale, quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia più efficace, con una buona qualità di vita. È sempre opportuno ricordare che arrivare agli inizi della malattia significa guarire in più del 90% dei casi».
Se durante la visita emergono situazioni da approfondire, la LILT prende in carico la paziente e la indirizza alla Breast Unit di competenza.
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