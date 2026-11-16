Il carcere oltre i pregiudizi, Paolo Cassani: “Non deve diventare un laboratorio di marginalità”

Venti fotografie del mondo esterno, osservate attraverso gli occhi di chi vive dietro le sbarre. Immagini che diventano ricordi, emozioni e racconti, offrendo ai detenuti la possibilità di esprimersi e di mantenere un legame con ciò che si trova oltre le mura del carcere. È questa l’idea alla base di “Sguardi nel mondo”, il progetto che unisce gli scatti del fotografo Carlo Meazza alle parole dei detenuti della Casa circondariale di Busto Arsizio.

L’iniziativa sarà presentata martedì 17 novembre alle 18.30 a Materia di Castronno e nasce da un percorso che utilizza la cultura come strumento di espressione e di relazione. A raccontarne il significato è Paolo Cassani dell’associazione 100Venti, da anni impegnato in progetti sociali e culturali all’interno degli istituti penitenziari.

«Al di là del sovraffollamento, suicidi e vita difficile, il carcere è una comunità di persone che ha tutti i diritti di costruirsi delle prospettive future dall’interno», osserva Cassani. Un principio che guida il suo lavoro e che invita a guardare alle persone detenute non soltanto attraverso i reati commessi, ma anche attraverso le loro possibilità di cambiamento.

Le fotografie che portano il mondo esterno dentro il carcere

Il progetto “Sguardi nel mondo”, realizzato con il coinvolgimento delle associazioni 100Venti e Oblò Teatro, ribalta il tradizionale rapporto tra fotografia e carcere. Non è il fotografo a entrare in un istituto per documentare la vita dei detenuti: sono le sue immagini del mondo esterno a diventare il punto di partenza per raccontare ciò che quelle persone vivono e ricordano.

Carlo Meazza ha messo a disposizione una selezione iniziale di cento fotografie, dalla quale sono state individuate venti immagini. Attraverso il lavoro degli educatori e il percorso laboratoriale, i detenuti hanno potuto associare agli scatti pensieri, emozioni ed esperienze personali, trasformandoli in testi scritti. Un processo tutt’altro che scontato, perché una stessa immagine può suscitare ricordi e interpretazioni differenti. Le fotografie sono diventate così uno strumento per parlare di sé, ma anche un’occasione di confronto e di incontro.

A sorprendere è stata anche la curiosità dei partecipanti. Non si sono limitati a chiedere informazioni sui luoghi rappresentati, ma hanno rivolto a Meazza domande tecniche sulla fotografia, facendo emergere interessi e competenze che difficilmente avrebbero trovato spazio nella quotidianità carceraria. L’idea, proposta tre anni fa insieme a Elisa Carnelli e arrivata ora alla sua prima realizzazione, ha rappresentato anche la prima esperienza di Meazza all’interno di un carcere. Il confronto con i detenuti si è trasformato in un’occasione di conoscenza reciproca, nella quale anche il fotografo ha condiviso la propria storia e il proprio percorso.

«Il carcere è diventato un laboratorio di marginalità»

Per Cassani, iniziative come questa acquistano un significato ancora maggiore alla luce delle difficoltà che attraversano il sistema penitenziario italiano. Il suo impegno in carcere ha radici lontane: già in passato coordinava progetti per la cooperativa Lotta contro l’emarginazione. Oggi, attraverso 100Venti e Oblò Teatro, continua a promuovere attività che utilizzano il teatro, la musica, la fotografia e la scrittura per dare spazio alle esperienze delle persone detenute.

Un lavoro che lo ha portato a confrontarsi direttamente con le condizioni di vita negli istituti penitenziari, segnate dal sovraffollamento, dalle difficoltà del personale e dalla scarsità di opportunità: «Il carcere è diventato un laboratorio di marginalità» afferma Cassani, sottolineando il rischio che la detenzione, anziché preparare al reinserimento sociale, finisca per aggravare situazioni di esclusione già esistenti.

Il sovraffollamento rappresenta una delle criticità più evidenti. Secondo il rapporto di metà anno 2026 dell’associazione Antigone, nelle carceri italiane il tasso di affollamento reale ha raggiunto il 139,7%, mentre in Lombardia si attesta al 157,9%. Numeri che rendono ancora più difficile garantire condizioni di vita adeguate e percorsi di recupero individuali. Cassani richiama anche le difficoltà della polizia penitenziaria, spesso chiamata a operare in condizioni di carenza di organico, e il dramma dei suicidi in carcere. Problemi che, nella sua esperienza, si intrecciano con la mancanza di prospettive per molte persone detenute.

Le opportunità di reinserimento non sono uguali per tutti

Un altro aspetto evidenziato da Cassani riguarda le differenze tra gli istituti penitenziari e la possibilità di realizzare attività educative e culturali: «Ci sono casi in cui direttori meno disponibili bloccano ogni tentativo di far fare ai detenuti qualcosa di diverso; e altri casi in cui, invece, si riesce a lavorare meglio», racconta.

Le opportunità possono quindi cambiare sensibilmente da una struttura all’altra, anche in base alla disponibilità di spazi, personale e collaborazioni con le realtà del territorio. In questo contesto, secondo Cassani, le attività culturali non dovrebbero essere considerate un elemento accessorio della detenzione, ma una parte importante del percorso che può accompagnare una persona verso il reinserimento nella società.

La sua esperienza comprende anche progetti che hanno utilizzato lo sport e la condivisione del cibo come occasioni per superare le barriere sociali e culturali: dalle partite di calcio agli incontri tra famiglie italiane e straniere, organizzati per favorire lo scambio di esperienze e tradizioni. Esperienze diverse, accomunate dall’obiettivo di contrastare l’emarginazione e creare relazioni tra persone che difficilmente avrebbero avuto altre occasioni per incontrarsi.

Il futuro del carcere tra diritti e reinserimento

Lo sguardo di Cassani sul futuro del sistema penitenziario resta critico. A suo giudizio, nel dibattito politico prevale spesso l’attenzione all’inasprimento delle pene o alla costruzione di nuove strutture, mentre resta in secondo piano il principio della rieducazione, previsto dall’articolo 27 della Costituzione. Tra le possibili risposte indica la creazione di strutture territoriali per il reinserimento, maggiori opportunità lavorative e una più forte tutela dei diritti delle persone detenute.

Una riflessione che riguarda anche le condizioni quotidiane della detenzione e il rischio che l’isolamento, la mancanza di prospettive e le difficoltà nel far sentire la propria voce aggravino la sofferenza di chi si trova in carcere. Per Cassani, il cambiamento richiederebbe un investimento non soltanto economico, ma anche culturale, capace di coinvolgere le istituzioni e la rete di associazioni che già operano sul territorio.

L’obiettivo è «trasformare il carcere da luogo di sola sofferenza, a passo di ricostruzione della propria vita», restituendo centralità alla possibilità di un futuro diverso dopo la pena. È proprio in questa prospettiva che si inserisce “Sguardi nel mondo”: un progetto che, attraverso venti fotografie, prova a superare almeno simbolicamente le mura del carcere, dando spazio alle storie e alle emozioni di chi vive al loro interno.

Tra le difficoltà del presente e la volontà di continuare a costruire alternative, Cassani affida il proprio atteggiamento a una frase di Antonio Gramsci: «Il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà».