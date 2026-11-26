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Un ritratto di Carlo Maria Martini costruito attraverso i ricordi e le testimonianze di chi gli è stato più vicino, condividendone il lavoro quotidiano, le riflessioni e i momenti più significativi del suo ministero: è “Martini da vicino. Interviste ai suoi segretari”, libro che sarà presentato mercoledì 2 dicembre alle 21 nella chiesa del Sacro Cuore dell’Aloisianum di Gallarate.

L’iniziativa è promossa dal circolo Acli “A. Grandi” di Gallarate, dalla Cappella Universitaria dell’Aloisianum, dall’Azione Cattolica Ambrosiana e dalla Comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate.

Il volume, pubblicato dalle Edizioni Dehoniane Bologna (EDB) e curato dal teologo Marco Vergottini, raccoglie le interviste ai segretari del cardinale Martini, offrendo uno sguardo sulla sua personalità e sul suo modo di vivere il ruolo di pastore della Chiesa ambrosiana.

Non soltanto il Martini delle grandi omelie, degli interventi pubblici e del dialogo con la società contemporanea, ma anche quello della vita quotidiana, delle relazioni personali, dell’ascolto e del confronto con i suoi collaboratori più stretti.

L’incontro di Gallarate vedrà la partecipazione dello stesso Marco Vergottini, teologo e già stretto collaboratore del cardinale, insieme a Fabio Pizzul, presidente della Fondazione culturale Ambrosianeum e presidente dell’Azione Cattolica ambrosiana dal 2002 al 2008.

Con loro interverrà padre Maurizio Teani, superiore della comunità dei gesuiti dell’Aloisianum e docente di Scienze bibliche. Tre voci che permetteranno di approfondire il pensiero e l’eredità spirituale di Martini, mettendo in relazione la sua esperienza con le sfide che la Chiesa e la società affrontano oggi.

Carlo Maria Martini, gesuita e biblista, è stato arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. La sua figura ha segnato profondamente la vita della diocesi ambrosiana, anche attraverso iniziative come la Scuola della Parola e la Cattedra dei non credenti, che hanno contribuito ad aprire nuovi spazi di dialogo tra fede, cultura e società.

A oltre quattordici anni dalla sua morte, avvenuta nel 2012 proprio all’Aloisianum di Gallarate, il suo insegnamento continua a suscitare interesse anche al di fuori degli ambienti ecclesiali.

È un aspetto sottolineato anche da Ferruccio de Bortoli nella prefazione al volume, dove osserva che il pensiero di Martini non ha subito l’usura del tempo e conserva la propria forza nel richiamo alla fede, nell’attenzione pastorale e nella partecipazione alla vita civile. «Martini ci parla ancora. E ci parla attraverso i suoi più stretti collaboratori. Portavoce anche quando la voce non c’era più», scrive de Bortoli.

La presentazione sarà dunque un’occasione per ricordare il cardinale, ma soprattutto per riflettere sull’attualità del suo messaggio, attraverso le testimonianze di chi ha potuto conoscerlo da vicino.

L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre alle ore 21 nella chiesa del Sacro Cuore, all’Aloisianum di Gallarate.