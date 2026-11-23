Il Centro Artecultura Bustese (CAB) celebra i suoi 50 anni di attività con un logo realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio. Il concorso, rivolto alle classi quarte e quinte dell’indirizzo Grafica, si è concluso domenica 22 novembre con la premiazione dei vincitori nell’ex Chiesa di San Giulio a Cassano Magnago, nell’ambito della mostra «I vizi capitali nella contemporaneità».

Ad aggiudicarsi il primo premio di 300 euro sono stati Alexandru Emanuel Faragau Mindrean e Gianluca Volontè Panzuti, della classe 5G, autori del progetto selezionato per rappresentare il cinquantesimo anniversario dell’associazione.

La giuria ha apprezzato in particolare l’equilibrio della composizione, la chiarezza e la riconoscibilità del logo, definendolo «un’identità visiva ben costruita, caratterizzata da equilibrio compositivo, coerenza formale, leggibilità e immediatezza comunicativa».

Riconoscimenti anche per Giulia Forner della classe 4G1 ed Emir Pasini della 4G2, premiati ciascuno con un buono acquisto da 100 euro da spendere presso Rebesco a Busto Arsizio.

Un ponte tra la storia del CAB e i giovani artisti

Il concorso ha rappresentato un’occasione per coinvolgere le nuove generazioni nella vita culturale del territorio, affidando loro il compito di interpretare attraverso la grafica cinquant’anni di storia dell’associazione.

A sostenere l’iniziativa anche la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il cui presidente Roberto Scazzosi ha sottolineato l’importanza di investire sui talenti emergenti.

«Cinquant’anni di attività culturale rappresentano un patrimonio importante per una comunità, ma questo patrimonio può continuare a crescere soltanto se viene trasmesso alle nuove generazioni – ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc –. Non si tratta soltanto di premiare un lavoro grafico, ma di riconoscere il valore delle competenze che questi studenti stanno costruendo e offrire loro un’occasione concreta per metterle alla prova».

Cristina Limido: «I giovani sono il patrimonio artistico di domani»

Soddisfazione anche da parte della presidente del Centro Artecultura Bustese, Cristina Limido, che ha ringraziato la dirigenza scolastica, i docenti e tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso.

«I giovani allievi degli istituti d’arte rappresentano una risorsa preziosa e il cuore del patrimonio artistico di domani – ha dichiarato Cristina Limido, presidente del CAB –. È nostro compito accompagnarli nel loro percorso, sostenerli e coltivare i loro talenti, offrendo loro gli strumenti e le opportunità per crescere, esprimersi e affermarsi».

Il logo scelto accompagnerà così le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del CAB, diventando il simbolo di un incontro tra generazioni e di una collaborazione tra scuola e associazionismo culturale.