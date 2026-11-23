Il Centro Artecultura Bustese festeggia 50 anni con un logo disegnato dagli studenti del Candiani
Alexandru Emanuel Faragau Mindrean e Gianluca Volontè Panzuti della classe 5G hanno vinto il concorso grafico promosso per il cinquantesimo anniversario dell'associazione culturale, con una premiazione nella ex Chiesa di San Giulio
Il Centro Artecultura Bustese (CAB) celebra i suoi 50 anni di attività con un logo realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio. Il concorso, rivolto alle classi quarte e quinte dell’indirizzo Grafica, si è concluso domenica 22 novembre con la premiazione dei vincitori nell’ex Chiesa di San Giulio a Cassano Magnago, nell’ambito della mostra «I vizi capitali nella contemporaneità».
Ad aggiudicarsi il primo premio di 300 euro sono stati Alexandru Emanuel Faragau Mindrean e Gianluca Volontè Panzuti, della classe 5G, autori del progetto selezionato per rappresentare il cinquantesimo anniversario dell’associazione.
La giuria ha apprezzato in particolare l’equilibrio della composizione, la chiarezza e la riconoscibilità del logo, definendolo «un’identità visiva ben costruita, caratterizzata da equilibrio compositivo, coerenza formale, leggibilità e immediatezza comunicativa».
Riconoscimenti anche per Giulia Forner della classe 4G1 ed Emir Pasini della 4G2, premiati ciascuno con un buono acquisto da 100 euro da spendere presso Rebesco a Busto Arsizio.
Un ponte tra la storia del CAB e i giovani artisti
Il concorso ha rappresentato un’occasione per coinvolgere le nuove generazioni nella vita culturale del territorio, affidando loro il compito di interpretare attraverso la grafica cinquant’anni di storia dell’associazione.
A sostenere l’iniziativa anche la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il cui presidente Roberto Scazzosi ha sottolineato l’importanza di investire sui talenti emergenti.
«Cinquant’anni di attività culturale rappresentano un patrimonio importante per una comunità, ma questo patrimonio può continuare a crescere soltanto se viene trasmesso alle nuove generazioni – ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc –. Non si tratta soltanto di premiare un lavoro grafico, ma di riconoscere il valore delle competenze che questi studenti stanno costruendo e offrire loro un’occasione concreta per metterle alla prova».
Cristina Limido: «I giovani sono il patrimonio artistico di domani»
Soddisfazione anche da parte della presidente del Centro Artecultura Bustese, Cristina Limido, che ha ringraziato la dirigenza scolastica, i docenti e tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso.
«I giovani allievi degli istituti d’arte rappresentano una risorsa preziosa e il cuore del patrimonio artistico di domani – ha dichiarato Cristina Limido, presidente del CAB –. È nostro compito accompagnarli nel loro percorso, sostenerli e coltivare i loro talenti, offrendo loro gli strumenti e le opportunità per crescere, esprimersi e affermarsi».
Il logo scelto accompagnerà così le celebrazioni del cinquantesimo anniversario del CAB, diventando il simbolo di un incontro tra generazioni e di una collaborazione tra scuola e associazionismo culturale.
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