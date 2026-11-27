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Materia Spazio Libero, l’hub culturale e sede di VareseNews a Castronno, ha ospitato il “Folk Circle”, un laboratorio di musica collettiva dedicato alla tradizione irlandese e americana che ha riunito musicisti, cantanti e pubblico in una serata aperta a ogni livello.

Un laboratorio tra Irlanda, old-time e blues

Il percorso musicale ha intrecciato tradizione irlandese, old-time e blues. L’incontro non ha proposto un concerto né una lezione frontale.

Davide Facchini ha guidato i presenti in uno spazio senza barriere tra pubblico e musicisti. I brani hanno preso forma attraverso l’ascolto reciproco e la partecipazione diretta.

Voci e strumenti acustici insieme

Alla serata ha preso parte l’Ensemble Vocale Airia, realtà dell’Associazione Culturale L’Aereoplano di San Vittore Olona curata da Anita Camarella.

Molti partecipanti hanno portato il proprio strumento acustico, come chitarra con capotasto, violino, mandolino, banjo o contrabbasso. Altri hanno scelto di usare la voce oppure di ascoltare e trascorrere una serata in compagnia.

Ascolto reciproco e atmosfera condivisa

Secondo il racconto della serata, musicisti e appassionati hanno dato spazio alla propria sensibilità. Allo stesso tempo hanno moderato il suono in base a chi suonava accanto.

Questa collaborazione ha creato un’atmosfera di melodie e divertimento condiviso. L’incontro ha coinvolto chi suona, chi canta e chi ha preferito seguire la musica da spettatore.