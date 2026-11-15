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Il Cittadella Modena segna dopo un minuto, la Solbiatese pareggia al 95′: 1-1 al “Chinetti”

La squadra di Aletti mantiene l'imbattibilità grazie alla rete di Silla in pieno recupero che pareggia quella emiliana arrivata a freddo

Solbiatese - Oltrepò 4-0

La Solbiatese acciuffa il pareggio nei minuti di recupero e ferma il Cittadella Modena sull’1-1 nella dodicesima giornata del campionato di Serie D. Al “Chinetti” di Solbiate Arno gli ospiti passano in vantaggio subito grazie a un colpo di testa di Mezzadri Majani, ma i nerazzurri non demordono e trovano il pari al 95′ sugli sviluppi di un calcio di punizione concretizzato da Silla.

Un avvio choc e il vantaggio lampo del Cittadella

La sfida si sblocca subito in favore degli ospiti, pericolosi già dopo venticinque secondi con un traversone dalla destra e il colpo di testa di Defrel neutralizzato in due tempi dalla retroguardia locale. Al primo minuto il Cittadella sblocca il punteggio sugli sviluppi di un corner battuto da Dodaro: Mezzadri Majani sbuca liberissimo nel cuore dell’area e incorna in rete l’uno a zero. La reazione della Solbiatese tarda ad arrivare e bisogna aspettare il 25′ per un’occasione, con Pietra che calcia dall’interno dell’area sfiorando il palo alla sinistra del portiere. La prima frazione si chiude così.

La girandola dei cambi e la zampata finale nel recupero

Il secondo tempo si apre su buoni ritmi ma senza grandi occasioni. Al 24′ minuto un retropassaggio impreciso rischia di regalare il raddoppio al Cittadella, ma Chironi è lesto ad anticipare Cericola in uscita. Poco dopo lo stesso Cericola sfiora il colpo in contropiede servendo Rizq, il cui destro termina di poco a lato. La Solbia prova a pungere su palla inattiva e si vedono al 35′ con una conclusione di prima intenzione di Pietra che vola sopra la traversa. Nel finale il gioco rimane fermo per qualche minuto a causa di uno scontro di gioco che costa a Riza un duro colpo alla testa. Quando i giochi sembrano ormai fatti, al cinquantesimo minuto arriva la svolta: su un calcio di punizione dalla trequarti, Silla trova il tempo e la coordinazione giusta per colpire di testa e battere il portiere avversario, firmando l’1-1 definitivo che fa esplodere la gioia del “Chinetti”.

SOLBIATESE-CITTADELLA MODENA 1-1
Reti: 1′ Mezzadri Majani, 50′ st Silla
Solbiatese: Chironi, Valisena, Lo Re (42’st Vergato), Gasparri (19’st Silla), Henry, Suatoni (26’st Galdo), Gabrielli, Cosentino, Barbarosa (26’st Martinez), Pietra, Pandullo (31’st Angele), Mandracchia. A disposizione: Njie, Martinez, Vergato, Dagrada, Silla, Galdo, Puka, Angele All. Aletti
Cittadella Modena: Celenza, Teresi, Boccaccini, Bertuzzi (1’st Carretti), Dodaro, Cericola (35’st Mandelli), Fort, Bonetti, Mezzadri Majani (1’st Camara), Defrel (16’st Rizq), Piermaria (1’st De Dominicis) A disposizione: Mantini, Mandelli, Rizq, Camara, Sansò, De Dominicis, Capozzi, Carretti, Nicolosi All. Gori
Arbitro: Nicola Macelloni di Grosseto
Ammoniti: Bonetti, Mezzadri Majani, Valisena, Pietra, Cosentino, Gabrielli, Piermaria, Silla

SERIE D GIRONE D – XII GIORNATA

Arconatese – Crema 0-1; Casatese Merate – Varese 1-0; Correggese – Lentigione 3-2; Pavia – Pro Sesto 3-0; Pro Patria – Castellanzese 1-0; Sant’Angelo – Oltrepò 4-0; Solbiatese – Cittadella Modena 1-1; Varesina – Pontedera 3-1; Pistoiese – Tropical Coriano (9-12)

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, Solbiatese, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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