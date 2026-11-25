Il Comitato Varesino per la Palestina torna in piazza: sabato 28 un nuovo presidio a Varese
Nuovo appuntamento con l'iniziativa “Rompiamo il silenzio” promossa dal Comitato Varesino per la Palestina. Il presidio si terrà sabato 28 novembre dalle 16.30 alle 17.30
Il Comitato Varesino per la Palestina torna in piazza a Varese con un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Rompiamo il silenzio”. Il presidio è in programma sabato 28 novembre, dalle 16.30 alle 17.30, in piazza XX Settembre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla situazione del popolo palestinese e denunciare quelle che gli organizzatori definiscono le responsabilità e le complicità internazionali.
Al centro dell’appello diffuso dal Comitato c’è anche una riflessione sul linguaggio utilizzato per raccontare il conflitto israelo-palestinese e sull’importanza delle parole nella rappresentazione della realtà.
«Non chiamatela Israele, è Palestina occupata. Occorre uno sforzo consapevole per ridefinire i concetti. Uno sforzo che passa per il linguaggio. Decolonizzare il linguaggio, decolonizzare la mente», si legge nel messaggio che accompagna la convocazione del presidio.
Il Comitato invita inoltre a riflettere sul significato attribuito a termini come sicurezza, difesa e terrorismo, collegando queste considerazioni alla propria posizione antifascista, antisionista e antimilitarista. «Il fascismo non bussa alla porta presentandosi. Si insinua, mimetizza e confonde alimentandosi della paura che genera. Non lasciamolo entrare», prosegue l’appello, che si conclude con il richiamo a «Restiamo Umani».
L’invito rivolto ai cittadini è quello di ritrovarsi sabato pomeriggio in piazza XX Settembre per “fare tutto il rumore possibile”, proseguendo la mobilitazione che il Comitato porta avanti da tempo nel capoluogo. «Rompiamo il silenzio per denunciare il genocidio dei palestinesi e la rete di complicità che lo rende possibile», è il messaggio con cui gli organizzatori rinnovano l’appuntamento.
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