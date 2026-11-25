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Torna in gara allo Zecchino d’Oro Paolo D’Errico, compositore e musicista di Busto Arsizio. Il 4 dicembre, nella 69ª edizione, sarà in gara con “Il viaggio di conchiglia”, di cui ha scritto la musica in collaborazione con Angelo Ceriani, mentre il testo è firmato insieme ad Alberto Pellai. Per lui è la quarta partecipazione come autore, dopo “Toro loco”, “Il Bombo” (edizione 2019) e “Ri-cer-ca-to”.

La 69ª edizione dello Zecchino d’Oro andrà in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 4 dicembre. Sarà un’edizione particolare. Per la prima volta, e in via del tutto straordinaria, il festival si svolgerà a Roma, dallo Studio 5 “Fabrizio Frizzi” della Rai, con la conduzione di Carlo Conti. Il motivo è che l’Antoniano di Bologna, casa storica della manifestazione, sta completando la ristrutturazione del suo Cinema-Teatro, e la Rai ospita l’evento. Il ritorno a Bologna è previsto nel 2027 per la 70ª edizione. Rispetto agli anni scorsi, quindi, la trasmissione lascia gli studi dell’Antoniano, ma conserva il legame con l’ente bolognese, che cura le selezioni.

Per D’Errico lo Zecchino è una passione che viene da lontano. Compositore professionista da 25 anni, ha scritto musica originale per marchi come De Cecco, Twinings, Lavazza e Oki, per la moda (Etro, Giada, Armani) e per la televisione, da “A colazione con Peo” della RSI a “La vita in diretta”, “Linea Verde” e “L’albero azzurro” della Rai.

Ma i suoi esordi, ricorda, sono stati proprio con le canzoni per bambini: «È un campo che ti permette un’enorme libertà. Io lascio andare la fantasia e mi diverto moltissimo», racconta. Ha firmato anche le musiche degli audiolibri di Geronimo Stilton e della Fata Mammetta. Alla prima selezione si presentò con alcuni amici, tra cui Angelo Ceriani, musicista di Somma Lombardo, e con la consulenza di Pellai per il testo: “Toro loco” fu una delle dodici canzoni in gara su oltre seicento provini arrivati.

Intanto, all’inizio di novembre è uscito su tutte le piattaforme, distribuito da Sony Music, un altro suo brano originale, “Io gomitolo tu filo”, interpretato da Cristiana Capotondi e dal piccolo coro dell’Antoniano. Ispirato all’omonimo libro di Pellai, racconta la crescita tra “Mamma Gomitolo” e il piccolo “Filo” ed esplora il legame tra genitore e figlio e l’importanza di imparare a lasciar andare.