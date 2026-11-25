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Il Comune di Comerio entra ufficialmente a far parte di ASFO Valli delle Sorgenti (Associazione Fondiaria), segnando un passaggio strategico per la tutela, la prevenzione dei rischi ambientali e la valorizzazione attiva del patrimonio boschivo locale.

Il nuovo percorso è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza ieri sera, martedì 24 novembre, presso la Biblioteca comunale, nel corso di un incontro molto partecipato che ha visto un forte momento di confronto e presenza istituzionale. Erano presenti infatti il Sindaco di Comerio Michele Ballarini con la vicesindaco Veronica Orlandi, il vicesindaco di Gavirate Roberto Zocchi, il direttore del Parco Giancarlo Bernasconi e il Sindaco e Presidente di ASFO Valli delle Sorgenti Alessandro Boriani. Insieme a loro i tecnici e professionisti che lavorano al progetto di ASFO.

Innovazione forestale e risultati concreti sul territorio – L’ingresso di Comerio rafforza una rete territoriale già attiva che riunisce i Comuni di Luvinate, Gavirate, Varese e l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, confermando la volontà delle istituzioni di fare squadra per una governance unitaria e coordinata della montagna. ASFO Valli delle Sorgenti rappresenta un modello avanzato di innovazione forestale: attraverso la pianificazione su vasta scala, la partecipazione a bandi e progetti europei (come il progetto LifeClimatePositve, SMURF e l’applicazione di pratiche selvicolturali sostenibili, l’Associazione trasforma aree spesso inaccessibili o trascurate in boschi vivi, sicuri e produttivi. Un approccio che ha già portato risultati tangibili a Comerio con l’intervento di recupero forestale in località Mattello, che ha rigenerato circa quattro ettari di bosco precedentemente abbandonati, e che ora metterà a disposizione risorse professionali per accompagnare i proprietari nella ricerca catastale delle proprie particelle e nell’iter di adesione.

RESPONSABILITA’ VERSO IL TERRITORIO – «L’adesione ad ASFO Valli delle Sorgenti è una scelta concreta di responsabilità verso il nostro territorio e verso le generazioni future. I boschi -sottolinea il Sindaco di Comerio- sono componente fondamentale dell’equilibrio ambientale e della sicurezza delle nostre comunità: serve una strategia condivisa, capace di mettere insieme competenze, risorse e disponibilità dei proprietari. La tutela dei boschi è una responsabilità comune».

GENERARE CAMBIAMENTI – «L’esperienza di ASFO Valli delle Sorgenti dimostra che anche una proprietà boschiva molto frammentata può diventare parte di un progetto di territorio, capace di generare risultati concreti. L’adesione di Comerio –sottolinea Alessandro Boriani, Sindaco di Luvinate e Presidente di ASFO Valli delle Sorgenti- è un passaggio importante perché rafforza la dimensione territoriale dell’Associazione e ci permette di ampliare ulteriormente il lavoro sul versante sud del Campo dei Fiori. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più proprietari e dimostrare che prendersi cura insieme dei boschi significa investire nella sicurezza, nell’ambiente e nella qualità della vita di tutta la comunità».

L’opportunità per i cittadini proprietari di boschi – Uno dei pilastri dell’iniziativa, illustrato nel dettaglio durante la serata di ieri, è il coinvolgimento diretto della cittadinanza. Tutti i residenti e i proprietari di particelle boschive nel territorio di Comerio hanno ora la possibilità di aderire ad ASFO Valli delle Sorgenti. Entrare nell’Associazione Fondiaria significa affidare i propri terreni a una gestione tecnica organizzata e professionale — senza perdere la proprietà del bene — contribuendo alla manutenzione dei versanti, alla regimazione delle acque e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Per info www.asfovallidellesorgenti.it