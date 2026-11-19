Il comune di Ferno vuole acquisire l’ex Manifattura: lunedì la presentazione del progetto
"Riteniamo sia arrivato il momento di illustrare concretamente la prospettiva che l’amministrazione intende perseguire", dice la sindaca Sarah Foti. Il complesso è abbandonato da vent'anni
Lunedì 23 novembre 2026 alle 21 nella sala consiliare di via Roma 51 l’amministrazione comunale di Ferno illustrerà la proposta di acquisto dell’area ex Manifattura da parte del Comune di Ferno.
“Si tratta di un tema di grande importanza per il presente e, soprattutto, per il futuro di Ferno” scrive la sindaca Sarah Foti nella lettera di presentazione. “Parliamo di un’area dismessa da ormai quasi trent’anni, situata nel cuore del nostro centro storico, che rappresenta una parte significativa della storia e del paesaggio urbano del nostro paese. Una realtà che da tempo è al centro dell’attenzione e del dibattito cittadino e sulla quale riteniamo sia arrivato il momento di illustrare concretamente la prospettiva che l’Amministrazione intende perseguire”.
“Durante l’incontro presenteremo i contenuti della proposta di acquisto, le ragioni che la sostengono e le prospettive che potrebbero aprirsi per un’area così importante per la nostra comunità” continua Foti nella lettera di presentazione. “L’assemblea vuole essere l’occasione di un confronto e di un dialogo aperto tra i presenti. La presenza e l’interesse dei cittadini sono importanti, perché il futuro del nostro paese riguarda tutti noi”.
La Manifattura di Ferno è stata per quasi un secolo una delle realtà industriali più importanti del paese. Fondata nel 1913 da Piero Broglio, era specializzata nella produzione di tessuti di cotone per camiceria e di tessuti misti cotone-lino per abbigliamento. Già nel 1917 fu protagonista di un’esperienza innovativa di partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali. La crisi del tessile portò alla progressiva cessazione dell’attività tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, lasciando un grande complesso abbandonato nel cuore di Ferno.
Nel 2022 era stata prospettata la trasformazione dell’area in un supermercato con spazi verdi, parcheggi e attività di ristorazione, ma il progetto è stato successivamente accantonato. Nel gennaio 2024 la sindaca Sarah Foti ha annunciato un diverso percorso di riqualificazione, con la demolizione delle strutture degradate e la volontà di conservare l’elemento storico dell’acquedotto centrale. L’ex fabbrica rimane così uno dei principali temi della rigenerazione urbana di Ferno, sospeso tra la necessità di recuperare un’area dismessa e quella di conservarne la memoria industriale.
Nel 2022 si era ipotizzato un intervento di rigenerazione da parte di un privato, ma questo poi è sfumato. Nel 2024 l’amministrazione aveva annunciato una messa in sicurezza con parziali demolizioni, ma la struttura si presenta in realtà integra, appena ai margini del centro storico e lungo la strada provinciale.
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