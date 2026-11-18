L’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno si prepara ad accogliere la magia delle festività con il tradizionale Concerto di Natale, in programma martedì 8 dicembre 2026 alle ore 16:30. Un appuntamento imperdibile per vivere la suggestione del periodo natalizio in uno dei luoghi più affascinanti e iconici della Provincia di Varese.

Un concerto d’eccezione nella cornice dell’Eremo

L’evento vedrà protagonista il Gruppo Corale A.N.A. Arnica, diretto per l’occasione dal Maestro Bruno Bresciani. La splendida cornice affacciata sul lago Maggiore farà da sfondo a un repertorio pensato appositamente per celebrare il Natale attraverso la musica corale, regalando momenti di grande emozione a residenti e visitatori che vorranno prendere parte all’appuntamento culturale.

Agevolazioni e collaborazioni per l’evento

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di importanti realtà del territorio. L’accesso all’eremo per assistere al concerto sarà eccezionalmente consentito al prezzo ridotto di 3,00 euro, un’agevolazione gentilmente concessa dalla Provincia di Varese. L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Leggiuno ed è realizzato in collaborazione con la Fraternità Francescana di Betania, oltre al supporto organizzativo di Archeologistics.

Come partecipare all’appuntamento di Leggiuno

Il ritrovo è fissato per le 16:30 dell’8 dicembre all’interno del complesso monastico. La cittadinanza e tutti gli appassionati di musica e tradizioni sono invitati a partecipare a questo momento di condivisione e cultura, che unisce la bellezza del patrimonio storico locale alla spiritualità e all’atmosfera tipica delle festività natalizie.