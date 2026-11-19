Il Gruppo Alpini di Varese promuove una serata speciale all’insegna della musica, dell’amicizia e «dei valori che da sempre uniscono la nostra comunità»:

venerdì 27 novembre alle 20.30, al Teatro Auditorium Sant’Ambrogio di Varese, si terrà il concerto”Aspettando il Natale”, con ingresso libero.

Sul palco si alterneranno i cori Blooming Kids, Pop Lab, Le Pop Up e il Coro ANA Campo dei Fiori, che accompagneranno il pubblico in un suggestivo percorso musicale per entrare insieme nel clima delle prossime festività natalizie.

«Questo concerto rappresenta uno dei momenti delle celebrazioni per i 95 anni di presenza, solidarietà e servizio degli Alpini nella città di Varese. Un traguardo importante che desideriamo festeggiare con tutti coloro che in questi anni hanno condiviso e sostenuto il nostro cammino. Sarà una bella occasione per ritrovarsi, lasciarsi emozionare dalla musica».