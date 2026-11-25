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Dopo quasi un’ora di confronto, il consiglio comunale di Sesto Calende ha approvato ieri sera, martedì 24 novembre, la variante al Piano di Governo del Territorio che consentirà la riqualificazione dell’area all’angolo tra via Rosselli e via Manzoni e la realizzazione di un nuovo supermercato, che, come noto da tempo, sarà un Md. Il provvedimento, secondo punto all’ordine del giorno, è passato con i voti della maggioranza (Sesto Futura). Siamo Sestesi, gruppo di centrodestra che riunisce Lega e Forza Italia e che aveva avviato l’iter prima delle elezioni delle 2024, ha scelto l’astensione mentre ha votato contro Fratelli d’Italia, che nelle elezioni del 2024 si era proposta come parte di Siamo Sestesi ma che da sempre aveva visto contrario il consigliere Marco Limbiati, ai tempi segretario del gruppo commercianti.

La variante riguarda un comparto da tempo inutilizzato. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura commerciale con una superficie lorda di pavimento di 1.750 metri quadrati e un’area di vendita di 1.120 metri quadrati, oltre a parcheggi, nuova viabilità interna e opere di sistemazione dell’area circostante. Come illustrato dall’assessore all’Urbanistica Leonardo Balzarini, il Pgt già consentiva in quell’area l’insediamento di una media struttura di vendita: la modifica approvata dal consiglio concede un incremento di 120 metri quadrati rispetto alla superficie commerciale già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nella relazione illustrata in aula, l’amministrazione ha evidenziato come il progetto sia stato progressivamente modificato rispetto alle versioni iniziali. Durante il percorso sono state accolte integralmente o parzialmente alcune osservazioni, come quelle di Legambiente. Questo ha permesso aggiornamenti allo studio del traffico, modifiche alla posizione delle colonnine di ricarica elettrica, interventi legati alla gestione delle acque meteoriche e ulteriori accorgimenti ambientali. Tra le prescrizioni recepite figurano anche l’incremento delle alberature, il potenziamento delle aree verdi e l’introduzione di sistemi per mitigare l’effetto isola di calore nelle superfici destinate a parcheggio. L’operazione porterà inoltre una serie di opere pubbliche e risorse economiche per il Comune. Durante la discussione sono stati ricordati l’ampliamento e il miglioramento della rete dei marciapiedi, nuovi parcheggi pubblici e una convenzione urbanistica che, secondo i dati illustrati dall’amministrazione, produce opere e cessioni per un valore superiore di circa il 40% rispetto a quanto richiesto dalla normativa. Tra gli interventi previsti rientra anche la sistemazione del marciapiede antistante il Centro Panorama.

IL DIBATTITO POLITICO

Se la parte tecnica ha occupato una prima fase della seduta, il dibattito politico si è concentrato soprattutto sull’opportunità di introdurre una nuova struttura commerciale in città. A esprimere la posizione più critica è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Limbiati, che ha ribadito la contrarietà già manifestata nei precedenti passaggi amministrativi.

«I cittadini chiedono a questa amministrazione tutto tranne che un supermercato. C’è una saturazione a danno soprattutto dei negozi di vicinato», ha affermato il consigliere, fermo nel sostenere che il nuovo insediamento rischia di aumentare le difficoltà del commercio locale e di aggravare i problemi viabilistici in una zona già oggi molto trafficata. Per Fratelli d’Italia l’alternativa sarebbe stata una destinazione diversa dell’area, con un utilizzo di carattere residenziale.

Alle obiezioni ha risposto la maggioranza ricordando come il procedimento non sia nato durante l’attuale mandato. Leonardo Balzarini ha infatti risposto che l’iter era stato avviato dalla precedente amministrazione di centrodestra tra il 2023 e il 2024 e che l’attuale giunta ha scelto di portarlo a termine, assumendosi la responsabilità della decisione ma senza interrompere un percorso già avviato.

Proprio il tema della continuità amministrativa è diventato uno dei principali terreni di scontro in aula: questa volta, va detto, consumatosi con agone politico ma sempre nei contenuti e senza particolari tensioni o toni accesi. Da un lato Fratelli d’Italia ha rimbeccato la maggioranza di «richiamarsi alla continuità soltanto quando conveniente», dall’altro l’amministrazione ha motivato la propria scelta convinta che interrompere l’iter avrebbe significato disattendere un percorso amministrativo consolidato e aspettative già maturate sul territorio.

A difesa della variante è intervenuto anche l’assessore al Bilancio Giorgio Circosta, che ha posto l’accento sulla necessità per gli enti locali di valutare attentamente le ricadute economiche delle trasformazioni urbanistiche. Nel suo intervento ha ricordato che i Comuni devono fare i conti con risorse sempre più limitate e che gli oneri generati dagli investimenti privati rappresentano una leva importante per finanziare manutenzioni, scuole, parchi e infrastrutture: «Il compito di un amministratore è quello di commisurare benefici e costi».

Uno dei passaggi più significativi della discussione è arrivato però dall’intervento della consigliera delegata al Commercio Elena De Micheli, chiamata direttamente in causa dalle opposizioni. Secondo la consigliera la creazione di posti di lavoro e le entrate generate dall’intervento potrebbero offrire nuove opportunità anche per sostenere il commercio di prossimità: «I negozi di vicinati non chiudono per un supermercato in più. Le cause delle difficoltà attuali sono molteplici, a partire dall’e-commerce. Bloccare questo progetto, che crea posti di lavoro e porta oneri nelle casse del Comune, non alzerebbe nessuna nuova serranda». Proprio in merito agli oneri, De Micheli ha annunciato l’intenzione di lavorare affinché una parte delle risorse derivanti dall’operazione venga reinvestita proprio a favore del commercio locale. Decisamente più sfumata la posizione di Siamo Sestesi. Il gruppo ha infatti scelto di astenersi. Una decisione considerabile di carattere istituzionale, motivata dalla volontà di lasciare alla maggioranza la responsabilità politica della scelta finale su un iter nato durante la fine dell’ultimo mandato di centrodestra.