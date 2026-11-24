Il Corpo Musicale Gaviratese rinnova uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione: il concerto di gala dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, del canto e dei musicisti. La serata è in programma sabato 28 novembre alle ore 21, con ingresso libero, e porterà quest’anno alcune importanti novità.

Per la prima volta il concerto si svolgerà nell’auditorium comunale di Gavirate, in via Enrico Fermi, nei pressi delle scuole medie. Una scelta che permetterà di accogliere il pubblico in uno spazio più ampio, ma allo stesso tempo raccolto e accogliente.

«Come da tradizione, anche quest’anno ci sarà il consueto concerto di gala del Corpo Musicale Gaviratese, organizzato per i festeggiamenti di Santa Cecilia», spiegano dalla banda. «È una ricorrenza che celebriamo ogni anno e alla quale siamo particolarmente legati».

A dirigere il Corpo Musicale Gaviratese sarà il maestro Antonio Tavino, che guiderà i musicisti in un programma dedicato alle colonne sonore e agli arrangiamenti per banda.

La principale novità dell’edizione 2026 sarà però la partecipazione del Coro Vintage del Centro di Formazione Musicale di Gavirate, ospite d’eccezione della serata.

Il coinvolgimento del coro rappresenta anche un primo passo verso una collaborazione più ampia tra le due realtà musicali del territorio. Il Centro di Formazione Musicale, infatti, si è trasferito a Gavirate da quasi due anni, trovando sede nello stesso stabile che ospita anche la nuova sede del Corpo Musicale Gaviratese.

Una vicinanza che potrebbe trasformarsi in una collaborazione stabile. «Siamo diventati vicini di casa e speriamo di riuscire a portare avanti una collaborazione a livello musicale sul territorio», raccontano dalla banda. «Questo concerto potrebbe essere un primo passo per realizzare qualcosa insieme».

Gli organizzatori anticipano inoltre qualche sorpresa per il pubblico, senza svelare tutti i dettagli: durante la serata è infatti previsto anche un momento musicale condiviso tra banda e coro.

Il concerto sarà infine un’occasione per ritrovarsi in vista delle festività natalizie e scambiarsi gli auguri di buone feste.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Gavirate e in collaborazione con il Centro di Formazione Musicale.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre 2026 alle ore 21, nell’auditorium comunale di via Enrico Fermi a Gavirate. L’ingresso è libero.