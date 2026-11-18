Lavoratori e studenti insieme, in corteo «per una società più giusta e solidale, che non viva sulla guerra e sullo sfruttamento e sull’aumento delle diseguaglianze». Succede in tutta Italia e anche a Varese, dove il corteo nel giorno dello sciopero generale attraverserà il centro città, dalla zona delle stazioni fino all’area delle scuole e della Prefettura.

La data del 20 novembre – ha ricordato il segretario generale Cgil Maurizio Landini in visita a Gallarate – non è casuale: coincide con la giornata internazionale delle mobilitazioni studentesche. «Pensiamo che i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate debbano stare vicini alle lotte che le nuove generazioni stanno animando»

Non è la prima volta che si crea la saldatura tra pezzi diversi di società: già due settimane fa gli studenti avevano sfilato in tutta Italia nello stesso giorno in cui incrociavano le braccia, in tutta Europa, i lavoratori dei porti, contro l’economia di guerra e le spese militari in aumenti in tutti i Paesi.

Due settimane fa lo sciopero era dei sindacati di base, questo venerdì della Cgil. Ma accanto ai sindacati forza trainante sono anche gli studenti, che dall’Albania alla Francia, dalla Serbia alla penisola Iberica stanno animando tante proteste «È la prima volta da molto tempo, e questo ci rende fiduciosi, perché si stanno saldando le generazioni» è il commento di pochi giorni fa di Stefano Rizzi, neosegretario della Cgil di Varese. Studenti, lavoratori e pensionati «pongono gli stessi temi, da due sguardi differenti, tipici di due generazioni». Da un lato la perdita di potere d’acquisto dei pensionati e soprattutto l’indebolimento della sanità pubblica, dall’altra la precarietà vissuta dai più giovani.

Tra le motivazioni dello sciopero la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, minati dall’inflazione e dall’aumento dei costi dell’energia, la questione abitativa (molto sentita soprattutto nelle grandi città e zone metropolitane, in cui rientra una parte importante della provincia), politiche fiscali inadeguate e ingiuste e inique, «l’impoverimento e la scelta di smantellare il ruolo del pubblico a partire da scuola e sanità», mentre «aumenta, come mai nella storia della Repubblica, il finanziamento per la spesa militare e le armi».

Il corteo a Varese

Come detto il corteo nel giorno dello scioperò attraverserà tutta la zona centrale della città: partirà da piazzale Trieste, davanti alla stazione Fs, alle ore 9, per poi di qui percorrere via Morosini, via Vittorio Veneto, via Marcobi, via Sacco, via S. Silvestro, e via XXV Aprile.

L’approdo finale della manifestazione sarà in piazza Libertà, nella zona delle scuole superiori e di fronte a Prefettura e sede della Provincia.

Lo sciopero tocca tutti i luoghi di lavoro e servizi

La giornata di sciopero generale per sua definizione tocca tutti i luoghi della produzione e i servizi, per l’intera giornata. Sono esclusi i lavoratori del trasporto ferroviario e del settore aereo, precettati dal Ministero (ma c’è un altro sciopero il giorno dopo, sabato).

Per informazioni sulle limitazioni nei trasporti vedi qui.