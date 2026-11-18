Il corteo attraverserà Varese nel giorno dello sciopero. “Un futuro per le nuove generazioni”
Venerdì mattina la manifestazione interesserà tutto il centro città. Una mobilitazione che unisce gli studenti e i sindacati
Lavoratori e studenti insieme, in corteo «per una società più giusta e solidale, che non viva sulla guerra e sullo sfruttamento e sull’aumento delle diseguaglianze». Succede in tutta Italia e anche a Varese, dove il corteo nel giorno dello sciopero generale attraverserà il centro città, dalla zona delle stazioni fino all’area delle scuole e della Prefettura.
La data del 20 novembre – ha ricordato il segretario generale Cgil Maurizio Landini in visita a Gallarate – non è casuale: coincide con la giornata internazionale delle mobilitazioni studentesche. «Pensiamo che i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate debbano stare vicini alle lotte che le nuove generazioni stanno animando»
Non è la prima volta che si crea la saldatura tra pezzi diversi di società: già due settimane fa gli studenti avevano sfilato in tutta Italia nello stesso giorno in cui incrociavano le braccia, in tutta Europa, i lavoratori dei porti, contro l’economia di guerra e le spese militari in aumenti in tutti i Paesi.
Due settimane fa lo sciopero era dei sindacati di base, questo venerdì della Cgil. Ma accanto ai sindacati forza trainante sono anche gli studenti, che dall’Albania alla Francia, dalla Serbia alla penisola Iberica stanno animando tante proteste «È la prima volta da molto tempo, e questo ci rende fiduciosi, perché si stanno saldando le generazioni» è il commento di pochi giorni fa di Stefano Rizzi, neosegretario della Cgil di Varese. Studenti, lavoratori e pensionati «pongono gli stessi temi, da due sguardi differenti, tipici di due generazioni». Da un lato la perdita di potere d’acquisto dei pensionati e soprattutto l’indebolimento della sanità pubblica, dall’altra la precarietà vissuta dai più giovani.
Tra le motivazioni dello sciopero la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, minati dall’inflazione e dall’aumento dei costi dell’energia, la questione abitativa (molto sentita soprattutto nelle grandi città e zone metropolitane, in cui rientra una parte importante della provincia), politiche fiscali inadeguate e ingiuste e inique, «l’impoverimento e la scelta di smantellare il ruolo del pubblico a partire da scuola e sanità», mentre «aumenta, come mai nella storia della Repubblica, il finanziamento per la spesa militare e le armi».
Il corteo a Varese
Come detto il corteo nel giorno dello scioperò attraverserà tutta la zona centrale della città: partirà da piazzale Trieste, davanti alla stazione Fs, alle ore 9, per poi di qui percorrere via Morosini, via Vittorio Veneto, via Marcobi, via Sacco, via S. Silvestro, e via XXV Aprile.
L’approdo finale della manifestazione sarà in piazza Libertà, nella zona delle scuole superiori e di fronte a Prefettura e sede della Provincia.
Lo sciopero tocca tutti i luoghi di lavoro e servizi
La giornata di sciopero generale per sua definizione tocca tutti i luoghi della produzione e i servizi, per l’intera giornata. Sono esclusi i lavoratori del trasporto ferroviario e del settore aereo, precettati dal Ministero (ma c’è un altro sciopero il giorno dopo, sabato).
Per informazioni sulle limitazioni nei trasporti vedi qui.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.