Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte anche tra le donne, eppure la prevenzione al femminile è ancora troppo spesso sottovalutata. È questo il tema al centro della terza puntata di “Cuore in onda”, il podcast realizzato in collaborazione con ACRC dedicato alla salute del cuore, in programma questa sera alle 18 su Radio Materia, ascoltabile su www.radiomateria.it.

Un appuntamento dedicato a comprendere perché le patologie cardiovascolari si manifestino in modo diverso nelle donne rispetto agli uomini e quanto sia importante riconoscere i fattori di rischio, sottoporsi ai controlli e non trascurare la propria salute. A parlarne sono la dottoressa Titta Castiglioni, Direttrice della struttura complessa di Cardiologia 2 di Varese e il dottor Matteo Tozzi, chirurgo vascolare, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia e professore di chirurgia all’Università dell’Insubria

Le malattie cardiovascolari colpiscono anche le donne

Quando si parla di infarto, aterosclerosi e problemi circolatori, nell’immaginario comune si tende ancora ad associare queste patologie soprattutto agli uomini. Ma la realtà è diversa: le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità anche nella popolazione femminile.

Come spiegano gli specialisti nel corso della puntata, esistono però alcune differenze importanti. Nelle donne, l’aterosclerosi e le patologie vascolari tendono spesso a manifestarsi in età più avanzata rispetto agli uomini, anche in relazione ai cambiamenti ormonali che accompagnano la menopausa.

Anche i sintomi possono essere differenti, talvolta meno facilmente riconoscibili. Un aspetto che rende ancora più importante una corretta informazione e una maggiore attenzione ai segnali del proprio corpo.

Le donne si prendono cura degli altri, ma spesso dimenticano sé stesse

Uno degli aspetti affrontati nel podcast riguarda il ruolo che molte donne ricoprono all’interno della famiglia.

Spesso sono proprio loro a occuparsi della salute dei figli, dei genitori anziani o dei familiari fragili, assumendo il ruolo di caregiver e mettendo le necessità degli altri davanti alle proprie.

Questa attenzione costante verso gli altri rischia però di tradursi in una minore cura della propria salute, con visite rimandate, controlli trascurati e sintomi che vengono sottovalutati.

Per gli specialisti è quindi necessario un cambiamento culturale: la prevenzione cardiovascolare femminile deve diventare una priorità, superando l’idea che le malattie del cuore siano soprattutto un problema maschile.

Ecografie, ecocolordoppler e controlli: l’importanza della prevenzione

La terza puntata di “Cuore in onda” dedica spazio anche agli strumenti che permettono di individuare precocemente eventuali problemi cardiovascolari.

Tra questi ci sono le ecografie e l’ecocolordoppler, esami non invasivi che, quando indicati dal medico, consentono di valutare lo stato dei vasi sanguigni e la circolazione, individuando possibili alterazioni.

La prevenzione passa anche attraverso il controllo dei principali fattori di rischio, come pressione arteriosa, colesterolo, diabete, fumo e sedentarietà.

Non tutti gli esami sono necessari per ogni persona: è importante valutare con il proprio medico quali controlli effettuare in base all’età, alla storia familiare e alle condizioni di salute.

Seguire le terapie è fondamentale per proteggere il cuore

Un altro messaggio importante della puntata riguarda l’aderenza terapeutica, cioè la capacità di seguire con regolarità le cure prescritte.

Le terapie per la pressione, il colesterolo e le altre condizioni che aumentano il rischio cardiovascolare devono essere rispettate secondo le indicazioni del medico, anche quando non si avvertono disturbi particolari.

Interrompere autonomamente un trattamento o modificarne il dosaggio può infatti compromettere la prevenzione e aumentare il rischio di complicazioni.

Il messaggio degli specialisti è chiaro: prendersi cura del proprio cuore significa dedicare tempo a sé stesse, senza aspettare la comparsa di un problema per iniziare a occuparsi della propria salute.

“Cuore in onda” su Radio Materia alle 18

La terza puntata del podcast propone quindi una riflessione sulla salute cardiovascolare delle donne, mettendo al centro informazione, prevenzione e consapevolezza.

Un’occasione per conoscere meglio i rischi, imparare a riconoscere i segnali da non sottovalutare e comprendere quanto la diagnosi precoce e la continuità delle cure possano fare la differenza.

L’appuntamento con “Cuore in onda” è per questa sera, martedì 24 novembre, alle 18, su www.radiomateria.it.

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