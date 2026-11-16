Il cuore solidale dei bersaglieri inizia a battere da Cislago: defibrillatori, donazioni e aiuti in tutta Italia



Ventisette defibrillatori donati in tre anni, attrezzature per la Protezione Civile, aiuti alle famiglie dei bambini malati e una rete di volontari che attraversa tutta Italia. Sono i risultati raggiunti da Cuore di Bersagliere, il gruppo solidale nato all’interno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri su iniziativa di Gianfranco Moresco, presidente della sezione di Cislago e consigliere nazionale. A raccontarne la storia e le attività sono stati lo stesso Moresco e Luciano Toniolo, bersagliere della sezione di Lonate Pozzolo, ospiti di Soci All Time, il podcast di Radio Materia e CSV Insubria condotto da Orlando Mastrillo.

Dall’emergenza alluvione nasce Cuore di Bersagliere

L’idea di dare vita a un gruppo dedicato alla solidarietà è nata in occasione di un’emergenza alluvione a Bologna, quando i bersaglieri si mobilitarono per raccogliere fondi e donare cinque defibrillatori. Da quella prima esperienza, Gianfranco Moresco ha deciso di costruire una rete più ampia, capace di mettere insieme bersaglieri in congedo e simpatizzanti accomunati dalla volontà di aiutare concretamente le persone e le comunità in difficoltà.

È nato così Cuore di Bersagliere, un progetto che ha superato i confini della sezione di Cislago, coinvolgendo volontari e sostenitori in diverse regioni italiane. L’obiettivo non è soltanto raccogliere fondi, ma trasformare ogni iniziativa in qualcosa di utile e tangibile, capace di rispondere a bisogni reali.

Ventisette defibrillatori donati in tre anni

Il progetto più rappresentativo del gruppo riguarda la donazione di defibrillatori, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. In tre anni Cuore di Bersagliere è riuscito a donare 27 defibrillatori a scuole e comunità, contribuendo a rendere più sicuri luoghi frequentati quotidianamente da tante persone.

L’iniziativa è accompagnata da un motto che ne riassume lo spirito: «Dove un cuore si ferma, un altro cuore può ripartire». In diversi casi, i dispositivi vengono donati in memoria di persone scomparse, trasformando il ricordo in un gesto concreto che può contribuire a salvare altre vite.

Un modo per dare continuità alla memoria attraverso un dono destinato a rimanere a disposizione della collettività.

Dalla Protezione Civile alle famiglie dei bambini malati

L’impegno dei volontari non si limita alla prevenzione sanitaria. Tra le iniziative realizzate figurano anche donazioni di attrezzature destinate agli operatori della Protezione Civile.

Alla Protezione Civile di Seriate è stata donata un’idrovora, utile per affrontare le emergenze legate agli allagamenti, mentre in Sicilia sono state consegnate motoseghe e abbigliamento antitaglio per sostenere le attività dei volontari impegnati sul territorio.

Un altro progetto riguarda Casa Ronald a Brescia, struttura che offre accoglienza alle famiglie dei bambini ricoverati per patologie oncologiche pediatriche o malattie rare. Il sostegno a queste realtà racconta la volontà di Cuore di Bersagliere di intervenire in ambiti differenti, dalla sicurezza alla salute, fino alla vicinanza a chi attraversa momenti particolarmente difficili.

I mercatini e i piccoli oggetti che diventano solidarietà

Una parte importante delle risorse necessarie per realizzare le donazioni viene raccolta attraverso la partecipazione ai mercatini e alle manifestazioni locali. I volontari allestiscono banchetti dove propongono, a offerta libera, piccoli oggetti e manufatti: penne, braccialetti, torce e articoli in legno.

Le iniziative hanno coinvolto diversi comuni, tra cui Barasso, Pombia, Cislago, Motta Visconti e San Giorgio su Legnano. Dietro ogni oggetto c’è la possibilità di contribuire a un progetto più grande. Anche una piccola offerta può trasformarsi, insieme a tante altre, in un defibrillatore per una scuola o in un’attrezzatura destinata a chi interviene durante le emergenze.

I mercatini rappresentano inoltre un’occasione per incontrare le persone, spiegare le attività del gruppo e far conoscere il valore del volontariato.

Coinvolgere i giovani e tramandare lo spirito dei bersaglieri

Durante la puntata, Gianfranco Moresco e Luciano Toniolo hanno sottolineato anche l’importanza di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’associazionismo.

L’esperienza di Cuore di Bersagliere dimostra come l’appartenenza all’Associazione Nazionale Bersaglieri possa tradursi in un impegno civile che va oltre le tradizioni e le cerimonie commemorative.

Accanto alla storia e all’identità del corpo, c’è infatti la possibilità di mettere a disposizione della comunità tempo, energie e capacità organizzative. Coinvolgere i giovani significa trasmettere un’idea di solidarietà fatta di gesti quotidiani, collaborazione e responsabilità verso gli altri.

Lasciare un segno attraverso il bene fatto agli altri

Nel corso dell’intervista a Radio Materia non sono mancati i racconti personali e le testimonianze legate alle iniziative realizzate. Dietro i numeri delle donazioni ci sono incontri, storie familiari e ricordi che danno un significato particolare all’impegno dei volontari.

È proprio questo l’aspetto che emerge con maggiore forza dall’esperienza di Cuore di Bersagliere: la volontà di lasciare qualcosa che duri nel tempo, non attraverso il riconoscimento personale, ma grazie al bene fatto agli altri.

Un defibrillatore installato in una scuola, un’attrezzatura consegnata alla Protezione Civile o un aiuto a una famiglia diventano così il segno concreto di una solidarietà capace di continuare a produrre effetti anche dopo il singolo gesto.