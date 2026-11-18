La complessità di un dibattito come quello sull’energia nucleare, il metodo con cui si possono attivare le energia rinnovabili in Italia e le possibilità per una provincia come quella di Varese saranno tutte oggetto dell’iniziativa “Avete rotto l’atomo”, che si svolgerà il 18 novembre alle 21.00 a Materia di Castronno, e che punta a costruire un confronto tra l’autore dell’omonimo libro, Giovanni Ludovico Montagnani, e Mario Agostinelli, ecologista e consigliere regionale eletto in Lombardia.

Proprio Montagnani, attivista del collettivo “Ci sarà un bel clima”, racconta l’importanza di inserirsi nel settore energetico, affermando come “la volontà che abbiamo, e i chiarissimi segnali che questa estate ci ha dato, sottolineano una necessità di una rapida decarbonizzazione” osservando, perciò, come non si possa più aspettare per pensare ad implementare risorse energetiche rinnovabili.

Posizioni opposte e il tentativo di aprire il ventaglio delle opinioni

“Avete rotto l’atomo” è un libro che parte da un’idea di Montagnani e Matteo De Piccoli: ovvero che il dibattito sul nucleare odierno sia composto da due parti contrapposte. La critica è su entrambe le parti, infatti Montagnani sottolinea come se da una parte l’attivismo pro nucleare sminuisce la complessità del fenomeno, dall’altra chi è contrario spesso difende posizioni arretrate.

Porsi al centro della questione risulta essere una soluzione vincente, questo perché il tentativo degli autori è quello di costruire un dialogo tra queste due fazioni, per scoprirne le sfaccettature. Proprio su questo punto si colloca il sottotitolo “il libro che NON ti farà cambiare idea sul nucleare”, che lo stesso Montagnani descrive come una provocazione lanciata al lettore per spiegare come l’intento non sia di promuovere una soluzione, quanto invece di fare da ponte tra le opinioni.

L’attivismo in Italia “dovrebbe sporcarsi le mani”

La quotidianità dell’attivismo che descrive Montagnani parte dalla considerazione che gli stessi attivisti debbano farsi un’autocritica. Lui stesso sottolinea come in contesti difficoltosi la volontà sia quella di «fare le cose giuste per sentirsi nel giusto e stare dalla parte della ragione», ma come siano in pochi che vogliano impegnarsi nell’attuazione delle politiche, e come siano solo alcuni gli esempi che portano avanti «lo spirito dell’attivismo» all’interno di una chiara direzione politica.

Tutto questo in un presente dove l’iniziativa collettiva risulta essere sempre più importante, soprattutto in un settore come quello delle rinnovabili, che Montagnani descrive come «ostaggio di una scarsa conoscenza del legame tra energia e clima». Il bisogno che ne sorge, per parafrasare, è di costruire una società che sia sempre più consapevole e proattiva su queste tematiche.

Il legame tra nucleare e territorio “rompe i confini”

Un punto fondamentale della riflessione di Montagnani corrisponde al legame che si ha tra territorio ed energia nucleare. Questo perché è un tipo di energia che, come sottolinea più volte, “non può restare assoggettata ad un unico territorio, e il separatismo comporterebbe tutto il contrario rispetto a quel che serve all’industria”. In particolare, la provincia di Varese sarebbe totalmente esclusa dalla circoscrizione di questo modello energetico per via del contesto costiero necessario per l’applicazione pratica di questa tecnologia. Unica deroga quella del Po che, essendo un fiume ad elevata portata, lo permetterebbe.

Oltre alla dimensione spaziale, la sua riflessione descrive anche quella temporale, infatti investimenti di questo tipo porterebbero benefici concreti secondo piani decennali. D’altra parte, come spiega Montagnani, si potrebbe godere di energia elettrica molto decarbonizzata che darebbe la sicurezza di poterne disporre anche in casi di emergenza.

L’energia rinnovabile tra possibili applicazioni e il futuro della produzione

Un punto di merito va alla provincia di Varese, che agli occhi dell’esperto risulta essere una provincia che “ha mantenuto la sua brillantezza”, dove sembra esserci molto pragmatismo, e si cercano un po’ di più i risultati.

Questa considerazione trova già delle prove all’interno della realtà territoriale, infatti nel territorio sono già presenti dei tentativi di implementazione di modelli sostenibili di produzione dell’energia. Si parla delle cosiddette Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che si configurano come dei modelli che mirano a promuovere la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili a livello locale. In queste realtà la produzione energetica da fonti rinnovabili si svolge attraverso impianti interni, e a cui tutti i membri possono attingere, ottimizzando il consumo e riducendo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.

Per Montagnani questa soluzione risulta importante soprattutto dal punto di vista territoriale, ma sposta l’occhio su quello che considera la priorità per una effettiva transizione in Italia, ovvero lo sviluppo di tecnologie a basso costo per la produzione di energia: l’eolico su costa e il fotovoltaico a terra. La sfida è quella di comprendere come far vivere questa transizione non come un’imposizione, ma come una «rivoluzione da cui tutti hanno da guadagnare».

Infine, il ruolo dei data center nella costruzione di un futuro energetico italiano. Questo perché, necessitando di una quantità elevata di energia per il loro funzionamento e raffreddamento, i data center si costituiscono come un elemento rilevante nel dibattito sulla decarbonizzazione. Montagnani propone come soluzione quella di costituire un obbligo di addizionalità nei confronti della potenza necessaria, per cui dovrebbero essere le imprese stesse a doversi impegnare per far sì che il proprio progetto non sia di peso al territorio. Come lui stesso conclude: «Non abbiamo bisogno che si arrivi con fogli di carta per acquistare energia rinnovabile, abbiamo bisogno che si arrivi con progetti e fondi per realizzarli».