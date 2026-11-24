Carlo Magni, studioso di storia e presidente dell’Università Popolare di Busto Arsizio, e Giuseppe Pacciarotti, docente di storia dell’arte nei licei e studioso, intervengono con un nuovo contributo nel dibattito sull’affresco del Pandolfi (1940) a Palazzo Minoletti, che raffigura Mussolini a cavallo su paesaggio gallaratese: l’opera fu coperta nel maggio 1945 e il dibattito si è riaperto di recente a seguito della proposta dell’architetto Matteo Scaltritti di riportarlo alla luce e “risemantizzarlo”, dargli un nuovo significato attraverso un intervento artistico che integri l’opera

Ancora sull’affresco di Alessandro Pandolfi

In Gallarate, in queste ultime settimane si è aperto un intenso dibattito sul grande affresco di Alessandro Pandolfi, intitolato ‘La Gloria’, ospitato su un’ampia parete di Palazzo Minoletti. L’occasione è stata da una parte la ristrutturazione dell’ex Casa del Fascio per ospitare un ITS e dall’altra la pubblicazione del volume dell’architetto Matteo Scaltritti, L’opera celata. Il dipinto di Alessandro Pandolfi nella ex Casa del Fascio di Gallarate

Nelle pagine del suo lavoro Scaltritti propone un’opera di ‘risemantizzazione’ (o rideterminazione semantica) dell’affresco a partire dalla rimozione dello strato di calce che lo ricopre ormai da decenni e dalla possibilità di una rilettura storica delle figure e delle tematiche in esso presenti. Intorno alla figura centrale di Benito Mussolini, fiero su un cavallo impennato mentre riceve la gloria fascista da un angelo, precipite da cielo, con retorica enfasi il pittore ha ritratto l’operosità gallaratese nelle sue varie accezioni, riscontrabile nel profilo di opifici e ciminiere e nella rappresentazione della Basilica di Santa Maria Assunta.

Il Pandolfi, che nella sua attività aveva dato risultati migliori come ceramista e xilografo che non come pittore, in questo affresco di grandi dimensioni e di allora grande significato si è limitato ad un discorso esemplificativo senza raggiungere una qualità stilistica importante. Di sicuro l’artista si era attenuto all’imposizione della possibilità di vedere direttamente dalla piazza l’affresco tramite la grande vetrata che invade buona parte della facciata dell’allora Casa del Fascio.

Infine anche il titolo e la data dell’esecuzione denotano una certa distanza dell’autore dal preciso momento storico: nel 1940 la ‘gloria’ del fascismo era ormai indubbiamente intoccata dalla promulgazione delle leggi razziali, dal ‘patto d’acciaio’ con il nazismo e dall’entrata nel secondo conflitto mondiale; Mussolini ed il suo regime avevano rivelato il loro vero volto militarista.

Ora riportare alla luce questo affresco e lasciarlo in tutta la sua completa evidenza, così come in origine, ci sembra fuori luogo. Innanzitutto perché la parete dell’affresco diverrà parte integrante e immanente della nuova struttura scolastica, luogo privilegiato di educazione e di formazione intellettuale per le nuove generazioni. E inoltre la possibilità di una sua visione pubblica e continua da uno spazio urbano ampiamente frequentato, come la Piazza Garibaldi, non ci sembra opportuna e invece risulterebbe quasi avvalorante il profondo revisionismo storico in atto da parte di alcuni movimenti politici.

In conclusione, nel caso di un eventuale intervento di ripristino (da effettuarsi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e non pregiudicando investimenti necessari alla cittadinanza in altri settori), ci sentiamo di proporre che l’affresco di Alessandro Pandolfi venga schermato da una struttura rimovibile solo in casi eccezionali di visioni adeguatamente condotte da studiosi qualificati che ne sappiano dare una corretta lettura sia artistica che storica.

Carlo Magni – Giuseppe Pacciarotti