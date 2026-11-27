Mesenzana
“Il dilemma dei giovani dopo l’8 settembre 1943….Quo vado?”: serata storica a Mesenzana
Promosso dal Comune e dal Gruppo Alpini locale, l’incontro si terrà venerdì 4 dicembre 2026 presso la Sala Consiliare. A ripercorrere le difficili scelte di quella generazione saranno i professori Riccardo Papini e Carlo Banfi
Un approfondimento storico dedicato a uno dei momenti più drammatici e decisivi del Novecento italiano. Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 20:30, la Sala Consiliare del Comune di Mesenzana ospiterà la serata dal titolo “Il dilemma dei giovani dopo l’8 settembre 1943….Quo vado?”.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Mesenzana in collaborazione con il Gruppo Alpini di Mesenzana (A.N.A. Sezione di Luino), pone al centro della riflessione il disorientamento e le scelte radicali cui si trovarono di fronte i giovani italiani all’indomani dell’armistizio e della dissoluzione dell’esercito, divisi tra l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana, la scelta della Resistenza partigiana o il tentativo di tornare a casa.
A guidare il pubblico nella ricostruzione storica di quei giorni saranno due relatori: il prof. Riccardo Papini e il prof. Carlo Banfi.
Informazioni sull’evento
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Data e ora: Venerdì 4 dicembre 2026, ore 20:30
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Luogo: Sala Consiliare del Comune di Mesenzana
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Relatori: Prof. Riccardo Papini, Prof. Carlo Banfi
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Promotori: Comune di Mesenzana e Gruppo Alpini Mesenzana (A.N.A. Sez. Luino)