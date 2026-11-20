Il diritto di essere bambini: crescere senza paura e senza dover diventare grandi troppo in fretta
Nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una riflessione di Simone Feder sui bambini accolti insieme alle loro mamme nelle comunità, tra storie difficili, bisogno di protezione e possibilità di ricominciare
Ci sono bambini che arrivano nelle nostre comunità con una piccola valigia, la mano della mamma stretta alla loro e un mondo di cose che non dovrebbero aver dovuto conoscere così presto.
Bambini che hanno attraversato paure, silenzi, violenze, fragilità e situazioni familiari difficili. Bambini che, troppo spesso, hanno dovuto fare i conti con il dolore degli adulti prima ancora di avere il tempo di vivere pienamente la propria infanzia.
Eppure, quando li incontri, non vedi soltanto le loro ferite. Vedi gli occhi che cercano sicurezza, il bisogno di un abbraccio, la voglia di giocare, di ridere, di sentirsi finalmente bambini. Accogliere loro e le loro mamme significa, prima di tutto, offrire una possibilità. Un luogo in cui ritrovare protezione, dignità, fiducia. Un tempo in cui ricominciare, senza essere giudicati per ciò che è stato. Perché ogni bambino ha diritto a un’infanzia che non debba essere continuamente difesa. Ha diritto a sentirsi amato, protetto, ascoltato. Ha diritto a crescere senza paura.
E forse il nostro compito più importante è proprio questo: fare in modo che nessun bambino debba diventare grande troppo in fretta.
Non possiamo cambiare tutto ciò che hanno vissuto, ma possiamo provare a costruire, insieme alle loro mamme, un presente diverso e un futuro nel quale possano tornare a essere semplicemente bambini.
Perché l’infanzia non dovrebbe mai essere un luogo da cui imparare a sopravvivere, ma il posto sicuro da cui imparare a vivere.
Oggi, e ogni giorno, dalla parte dei bambini.
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