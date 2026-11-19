Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che anche quest’anno coinvolge Comuni, associazioni, scuole e realtà del territorio con un ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione, incontri, spettacoli e momenti di riflessione. In provincia di Varese e nei territori limitrofi gli appuntamenti non si concentrano soltanto nella giornata di mercoledì 25 novembre: molte iniziative prendono il via già questo fine settimana e proseguiranno anche nei giorni successivi, dando vita a un percorso diffuso per tenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutta la comunità.

Ecco i principali appuntamenti in programma a Varese, in provincia e nei territori limitrofi:

ARSAGO SEPRIO – Sabato 28 novembre, alle 20.45, il Centro Culturale Concordia ospiterà “La confessione”, un reading teatrale liberamente tratto dal libro “Se questi sono gli uomini” di Riccardo Iacona, con la lettura e l’interpretazione di Giovanni Ardemagni – Qui l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il Centro Arte Danza e Viandanti Teatranti partecipano a “La bellezza del coraggio”, la rassegna promossa a Busto Arsizio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Due gli appuntamenti: il 22 novembre, quando il CAD parteciperà con un flash mob aperto a tutti in viale Piemonte, e il 27 novembre durante la serata “Il Silenzio Spezzato” in Sala Pro Busto con il reading teatrale “Come Desdemona, come Otello” – Qui tutte le informazioni

CASTELLANZA – Il teatro-canzone di “Che spettacolo ‘ste donne” e il reading “Donne fuori copione – ironia, parole e libertà” sono i due appuntamenti organizzati dal Comune di Castellanza. Lo spettacolo teatrale andrà in scena sabato 21 novembre al Teatro di via Dante; il reading, si terrà mercoledì 25 novembre alla biblioteca civica – Qui i dettagli

CLIVIO – Intrecci Teatrali propone uno spettacolo costruito con tanti linguaggi per raccontare l’universo femminile e lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo è intitolato “DONNAE: Nodi, Nidi e Doni” ed è in programma domenica 22 novembre alle 21 al Teatro dell’Oratorio di Clivio – Qui tutte le informazioni

GALLARATE – Due appuntamenti a Palazzo Borghi per riflettere, sensibilizzare e promuovere una cultura del rispetto. Dal 19 al 28 novembre la mostra fotografica “Il filo del silenzio” di Elisa Chinello e giovedì 19 novembre la presentazione animata di “Un’altra vita” con Lidia Laudani – Qui l’articolo

GERENZANO – Gerenzano celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con un’iniziativa che mette al centro le nuove generazioni e il valore dell’educazione al rispetto. Mercokedì 25 novembre alle 10, alla panchina rossa di largo Fagnani, si terrà un momento di riflessione attraverso letture interpretate dagli studenti delle classi di terza media – Qui tutte le informazioni

ISPRA – Sabato 28 novembre, dalle 18 alle 19, al Centro Studi Arti sceniche Il Volto di Velluto va in scena “Sorridi”, una performance di teatro e teatrodanza organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Donna Si-Cura Odv – Qui l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Il Comune e la Biblioteca di Laveno Mombello presentano “Ferite a morte – E se le vittime potessero parlare”. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 25 novembre alle 21.00 nella Sala Consigliare di Villa Frua. Il testo nasce dal libro di Serena Dandini e dà voce alle donne uccise da chi diceva di amarle – Qui tutte le informazioni

LOZZA – Domenica 22 novembre alle 16.30 l’appuntamento è alla Sala polivalente per un pomeriggio di cinema e confronto in occasione della Giornata contro la violenza. L’iniziativa è promossa da Sharazade con il patrocinio del Comune di Lozza e la partecipazione di OffiCine IED – Qui tutte le informazioni

MONZA – Un programma di dodici iniziative per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e promuovere una cultura del rispetto. Al centro il tema del rispetto, che sarà affrontato attraverso incontri pubblici, talk, presentazioni di libri, laboratori esperienziali, mostre e lezioni gratuite di autodifesa. – Qui tutte le iniziative

PARABIAGO – L’Amministrazione comunale di Parabiago promuove una serata speciale di riflessione, cultura e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del teatro. Mercoledì 25 novembre alle 21.00, presso il Teatro di San Lorenzo, va in scena lo spettacolo di Alessia Francescangeli – Qui come prenotare

PORTO CERESIO – Due serate per andare “Oltre” la violenza sulle donne. Il 22 e 23 novembre al Palazzo della Cultura Salvatore Ferrara, iniziativa promossa dalla Consulta Giovanile con due proposte di cinema e letteratura per raccontare storie di resilienza e riscatto – Leggi l’articolo

ROVELLO PORRO – Sabato 21 novembre alle 21, nella sala riunioni del Centro Civico di Rovello Porro, la Compagnia dei Gelosi porterà in scena “Ferite a morte“, uno spettacolo dedicato alle vittime della violenza di genere. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale – L’articolo

SARONNO – Sabato 21 novembre alle 11 appuntamento in piazza Libertà per un flashmob organizzato da Rete Rosa e a seguire un momento di approfondimento in Comune dedicato alla violenza digitale – Leggi qui

SOLARO – Dal 21 al 23 novembre incontri, musica e spettacoli per dire no alla violenza sulle donne. In programma anche un’iniziativa solidale a favore del Fondo Seconda Stella e l’intitolazione di una piazza alla ricorre del 25 novembre – Tutto il programma

TRADATE – Fino al 4 dicembre diverse iniziative promosse dal Comune con l’associazione Donna Oggi: Installazioni in città, scarpe rosse nelle vetrine dei negozi, un corteo, film, un incontro letterario e un concerto per sensibilizzare sul tema della violenza di genere – Qui tutto il programma

UBOLDO – Uboldo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’iniziativa “Radici di libertà – Più alberi, più donne libere, più futuro”, in programma mercoledì 25 novembre alle 11 al Giardino della Vita, in via per Origgio. L’appuntamento prevede la piantumazione di un nuovo albero e un momento commemorativo dedicato alla ricorrenza, con la partecipazione dell’associazione Rete Rosa di Saronno – Leggi qui

VARESE – Sei eventi, con decine di date spalmate su 15 giorni nel calendario di iniziative proposte dal Comune di Varese con decine di associazioni attorno alla Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Tra gli eventi, diversi momenti culturali di cinema, letteratura e teatro rivolti anche alle scuole, l’intitolazione di una panchina artistica a Lea Garofalo e Denise Cosco vittime di femminicidio e di mafia e, per la primissima volta, una marcia silenziosa esclusivamente di uomini contro la violenza sulle donne in centro città – Qui tutto il programma delle iniziative

VARESE – L’amore che brucia, la passione che diventa tormento, il dolore che si trasforma in forza. Sono i sentimenti al centro di “Fuochi”, lo spettacolo teatrale tratto dall’omonima opera di Marguerite Yourcenar, in programma domenica 22 novembre alle 16 al Salone Estense di Varese, con ingresso libero – Qui l’articolo