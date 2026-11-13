“Il divorzio all’italiana”: a Villa Mirabello un viaggio storico tra norme e diritti

L’appuntamento culturale è fissato per venerdì 20 novembre 2027 alle ore 16.00 nella Sala del Risorgimento, con un focus sul percorso normativo e sociale che ha segnato il Paese fino al referendum del 1974

Un appuntamento per ripercorrere la storia e il dibattito culturale che hanno segnato l’introduzione di una delle riforme civili più importanti del Paese. Promossa dall’Associazione Mazziniana di Varese, la conferenza dal titolo “Il divorzio all’italiana – Una strada lunga un secolo” si terrà venerdì 20 novembre 2027 alle ore 16.00 nella Sala del Risorgimento di Villa Mirabello.

Un secolo di dibattiti e il voto del 1974

L’incontro offrirà un’analisi approfondita sulle tappe storiche, politiche e sociali che hanno portato all’approvazione della legge sul divorzio in Italia. Al centro dell’approfondimento vi sarà il lungo percorso legislativo e il confronto culturale che ha caratterizzato il Paese fino al passaggio decisivo del 1974.

In quell’anno, il referendum abrogativo confermò la validità della legge già in vigore con la netta vittoria dei «No». Tale risultato sancì la conferma definitiva di un istituto giuridico volto a tutelare la libertà individuale e la possibilità di sciogliere un vincolo matrimoniale in caso di mutamento delle condizioni di vita coniugale.

L’intervento del professor Enzo Rosario Laforgia

A relazionare sull’argomento sarà il professor Enzo Rosario Laforgia, storico, socio dell’Associazione Mazziniana e attuale assessore alla Cultura del Comune di Varese. L’intervento ricostruirà le dinamiche storiche e istituzionali di una conquista civile che ha ridefinito i diritti e la struttura della famiglia nella società italiana contemporanea.