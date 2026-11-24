Un filo rosso che avvolge le mani, nasconde i volti, chiude la bocca e impedisce di guardare.

È il segno di una violenza che non sempre lascia lividi, ma può togliere progressivamente la libertà di scegliere, la possibilità di riconoscersi e persino la voce per raccontare quello che si sta vivendo. È questo il filo conduttore di «Il Filo del Silenzio», la mostra fotografica e installazione artistica di Elisa Chinello, in esposizione dal 19 al 28 novembre a Palazzo Borghi, a Gallarate.

Promossa dall’associazione culturale Oltrefondo, in collaborazione con E.VA Odv e con il patrocinio del Comune di Gallarate, attraverso l’assessorato alla Sicurezza e al Welfare, e di Aied, l’esposizione si inserisce nel percorso di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Il progetto sceglie il linguaggio delle immagini per affrontare soprattutto le forme meno riconoscibili della violenza: il controllo, la manipolazione, la costrizione psicologica. Nelle fotografie, realizzate interamente sott’acqua, i corpi sospesi e i volti nascosti raccontano ciò che spesso è difficile esprimere a parole. I gesti trattenuti restituiscono la condizione di chi fatica a riconoscere la violenza mentre la subisce e a trovare il modo di chiedere aiuto.

L’assenza di volti identificabili trasforma le figure in rappresentazioni di un’esperienza collettiva. Non una storia individuale, ma una condizione che può riguardare molte donne, spesso intrappolate in relazioni nelle quali il controllo si insinua gradualmente, fino a diventare una presenza costante.

Il filo rosso è il protagonista simbolico dell’intero percorso. Nelle immagini rappresenta il potere esercitato sull’altra persona: avvolge, limita, impedisce. La mano che lo trattiene rende visibile la relazione di forza, mentre i primi tentativi di allentarlo segnano l’inizio di un percorso diverso. La consapevolezza, la possibilità di riconoscere ciò che sta accadendo e il sostegno reciproco diventano i primi passi verso la liberazione.

L’ultima opera accompagna il visitatore verso una matassa di filo raccolta a terra. È il groviglio del controllo, della paura e dell’isolamento, sentimenti che si intrecciano fino a rendere difficile trovare le parole per raccontare la propria esperienza.

Ma il filo non si ferma alla costrizione. Cambia funzione e significato: dalle fotografie, dove stringe e trattiene, passa nello spazio della mostra per sostenere le parole dei visitatori. Diventa così «Il Filo delle Parole», la parte dell’installazione affidata direttamente al pubblico.

Chi visita l’esposizione può scrivere una parola o un pensiero su un cartoncino e appenderlo al filo, dedicandolo a una donna che sta cercando la forza di liberarsi. Ogni messaggio entra a far parte dell’opera, trasformando un gesto personale in una testimonianza condivisa di vicinanza e responsabilità.

La domanda che accompagna il percorso è semplice, ma invita a fermarsi e riflettere: «Quale parola vorresti lasciare a chi sta cercando la forza di liberarsi?». Un invito a non restare spettatori, ma a riconoscere il valore dell’ascolto e della solidarietà.