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Nuovo appuntamento con l’informazione sanitaria sulle frequenze di Radio Missione Francescana: venerdì 27 novembre 2026, alle 11.10, la trasmissione “Medicina” ospiterà il dottor Maurizio Lombardo, responsabile del Melanoma Skin Centre di Asst Sette Laghi.

La puntata, intitolata “Centro del Melanoma a Varese: come funziona”, sarà dedicata ad approfondire l’attività e l’organizzazione del servizio ospedaliero varesino specializzato nella diagnosi e nella cura di questa patologia cutanea.

I conduttori e gli orari della messa in onda

In studio, a dialogare con lo specialista, ci saranno come di consueto Giorgio Dini e Luigi Rusconi, che guideranno l’intervista affrontando i diversi aspetti legati al percorso di presa in carico dei pazienti.

Per chi non potesse seguire la diretta radiofonica del venerdì mattina, l’emittente ha programmato una replica della trasmissione nel fine settimana: l’intervento del dottor Lombardo sarà infatti riproposto domenica 29 novembre 2026 alle 16.

Un’occasione di approfondimento sulla salute

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri radiofonici dedicati alla divulgazione medica sul territorio, offrendo agli ascoltatori uno strumento diretto per conoscere le strutture e le competenze presenti negli ospedali del Varesotto.