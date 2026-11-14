Il futuro del canottaggio lombardo passa da Varese: numeri record per il raduno giovanile

Centosedici giovani atleti e ventisette allenatori si sono ritrovati venerdì 13 e sabato 14 novembre alla Canottieri Varese per il raduno conoscitivo e valutativo Under 17 e Under 19 della Federazione Italiana Canottaggio. Due giornate intense di test fisici, allenamenti e uscite sul lago per monitorare i talenti del movimento remiero lombardo e gettare le basi per la prossima stagione agonistica.

Numeri da record sulle acque della Schiranna

La tappa varesina, inserita nel programma federale di ricerca dei talenti, ha visto la presenza di Claudio Romagnoli, Coordinatore delle Commissioni Tecniche Regionali e Ricerca Talenti, e di Luigi De Lucia, head coach della Nazionale Under 19, affiancati dalla Commissione Tecnica Regionale guidata da Alberto Tabacco. Il dato della partecipazione è stato netto: rispetto ai 45 atleti del raduno Lazio-Umbria e ai 36 del Friuli Venezia Giulia, la Lombardia ha fatto registrare una risposta ben più ampia.

«È forse il raduno più numeroso che abbiamo fatto in tutti questi anni – spiega Claudio Romagnoli, Coordinatore delle Commissioni Tecniche Regionali e Ricerca Talenti –. Centosedici atleti mi sembra un bel numero, tra uomini e donne, anche con una buona percentuale di partecipazione femminile. C’è una buona partecipazione anche degli allenatori, sono ventisette. Stanno lavorando bene, stanno costruendo il lavoro per il futuro. È un bel numero e poi in questo contesto Varese è piacevole. Penso che ci stiamo divertendo tutti e che il messaggio che dobbiamo trasmettere venga recepito. C’è volontà di crescere e migliorare da parte di tutti».

L’impegno organizzativo della Canottieri Varese

Per accogliere un gruppo così ampio la società ospitante ha riorganizzato le proprie attività quotidiane, riservando ai partecipanti la sala rotonda, la palestra, due spogliatoi e diverse imbarcazioni per gli allenamenti in acqua.

«È anche un orgoglio vedere il meglio del canottaggio lombardo radunato a Varese – sottolinea Paolo Consonni, presidente della Canottieri Varese –. Il fatto che la Federazione e le altre società apprezzino la nostra sede e il nostro lago è motivo di orgoglio per noi. Ed è anche un modo di mettersi a disposizione del canottaggio, ospitare eventi che possono valorizzare i nostri ragazzi. Centoventi ragazzi da gestire in un pomeriggio sono stati impegnativi, ma devo dire che sono stati anche molto educati e corretti, quindi non abbiamo avuto grossi problemi. Erano molto focalizzati sulla loro prestazione».

Test al remoergometro e analisi della palata in acqua

Il programma tecnico si è diviso in due fasi ben distinte. Venerdì i ragazzi sono stati impegnati nelle misurazioni antropometriche, nei test di flessibilità e nella prova massimale sui 2.000 metri al remoergometro. Sabato l’attività si è spostata sul lago con quattro ripetizioni da 4.000 metri, accompagnate dalle videoriprese utili per la successiva analisi biomeccanica della palata.

«L’aspetto positivo è che tutti vogliono mettersi in gioco, tutti vogliono confrontarsi e c’è una grande competizione interna tra di loro – prosegue Romagnoli –. L’aspetto su cui dobbiamo lavorare è la tecnica. Partiamo dal presupposto che sono giovani, però manca un po’ di tecnica e stiamo lavorando su questo aspetto. La cosa più difficile non è quella fisiologica, è proprio l’aspetto tecnico. Bisogna crescere fisiologicamente, quindi continuare su questa strada, ma poi lavorare ancora meglio sulla qualità del lavoro, sull’espressione della tecnica, entrare in sintonia con l’imbarcazione e con il proprio corpo».

Sinergia tra club, comitato e Federazione

L’appuntamento ha permesso di fare un primo bilancio sul livello del vivaio regionale, con molti atleti provenienti direttamente dalla categoria Cadetti.

«C’è un livello buono, non eccelso, però buono – commenta Alberto Tabacco, responsabile della Commissione Tecnica Regionale Lombardia –. Sicuramente c’è stata una grande partecipazione. È un po’ presto per dire quello che può venire fuori l’anno prossimo. Ci sono anche ragazzi che hanno partecipato quest’anno nella categoria Cadetti. Però sicuramente la Lombardia ha società e allenatori importanti, che sanno portare avanti i ragazzi e metterli nelle migliori condizioni per poter gareggiare ai loro massimi livelli».

L’obiettivo finale resta quello di creare un sistema coeso capace di accompagnare i giovani verso l’alto livello nazionale.

«Bisogna creare una squadra a livello regionale che poi possa trasmettere anche a livello nazionale – conclude Romagnoli –. Questa sinergia tra Comitato, società e Federazione è fondamentale. L’importante è che la progettualità che la Federazione sta mettendo in campo si possa condividere tra tutti quanti, diventare una squadra, portare avanti i sogni e gli obiettivi dei nostri ragazzi. Perché questa deve essere la priorità: dare a questi ragazzi l’opportunità di potersi esprimere al meglio».