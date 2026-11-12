“Il futuro mette radici”: il Parco Lura celebra la Giornata degli Alberi con un convegno e 100 nuove piantine a Saronno
Venerdì 20 novembre alle 9,30 il convegno nella sede del Consorzio a Caslino al Piano e alle 14,30 la piantumazione al Parco territoriale di Saronno
Un convegno sui boschi lombardi e una piantumazione collettiva nel Parco territoriale di Saronno: il Consorzio Parco del Lura celebra la Giornata Nazionale degli Alberi con “Il futuro mette radici”, due appuntamenti in programma venerdì 20 novembre.
«Gli alberi sono una risorsa preziosa per il nostro territorio: custodiscono biodiversità, migliorano la qualità dell’ambiente e contribuiscono a rendere più vivibili le nostre città. Ma prendersene cura significa soprattutto investire nel futuro» sottolinea il Consorzio.
Si comincia alle 9,30 con “Conoscere il bosco”, un convegno nella sede del Consorzio, in via IV Novembre 9A a Caslino al Piano (Cadorago), dedicato ai boschi lombardi e al patrimonio forestale della Valle del Torrente Lura, per approfondire gli ecosistemi forestali e il loro valore.
Alle 14,30 è la volta di “Far crescere il bosco”: ritrovo alla Cascina della Vigna, in via Togliatti a Saronno, per mettere a dimora 100 nuove piantine forestali messe a disposizione da ERSAF. Tutti i materiali necessari, guanti compresi, saranno forniti sul posto; si consiglia un abbigliamento adeguato. In caso di maltempo la piantumazione sarà rimandata a data da destinarsi.
La partecipazione è gratuita e la prenotazione è consigliata su Eventbrite ai seguenti link: convegno “Conoscere il bosco” clicca qui, e piantumazione alla Cascina Vigna clicca qui
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