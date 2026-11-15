Il giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale: “La vera forza è il rapporto di fiducia con i lettori”

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le persone cercano e ricevono le notizie, che ne siano consapevoli o meno. Sempre più spesso non è necessario entrare nel sito di un giornale per trovare una risposta: sono i motori di ricerca e gli assistenti basati sui grandi modelli linguistici a raccogliere informazioni da fonti diverse e a restituire direttamente una sintesi.

Per le testate giornalistiche significa confrontarsi con una trasformazione profonda, che riguarda non soltanto il traffico online, ma anche il rapporto con il pubblico e il valore stesso dell’informazione.

È stato questo il tema del workshop “Essere visibili ai tempi dell’intelligenza artificiale”, tenuto da Samantha Colombo, giornalista e consulente Seo editoriale, nell’ambito di Festival Glocal, a Materia Spazio Libero, l’hub culturale di VareseNews a Castronno. Colombo, che si occupa di strategia SEO per le testate italiane e internazionali di Condé Nast e affianca diverse redazioni nella trasformazione digitale, ha affrontato il passaggio dalla tradizionale ottimizzazione per i motori di ricerca alla nuova frontiera della visibilità nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Per anni – accennavamo in apertura – una parte importante del traffico dei giornali online è arrivata dai motori di ricerca. Oggi questo modello sta cambiando: l’utente può ottenere molte informazioni senza cliccare sulla pagina che le ha prodotte.

La conseguenza è che essere citati o riconosciuti come fonte autorevole può diventare importante anche quando non produce immediatamente una visita al sito: «Se io ho un brand e per determinate ricerche esco come fonte, quella è autorevolezza. Vuol dire che in qualche modo sto presidiando quell’universo», ha spiegato Colombo.

Da qui la necessità di ripensare anche gli indicatori con cui si misura il successo di un prodotto editoriale. Le visualizzazioni restano importanti, ma non possono più essere l’unico parametro. Occorre osservare anche le citazioni nei sistemi di intelligenza artificiale, il tempo trascorso sugli articoli, il coinvolgimento e la capacità di costruire un rapporto stabile con il pubblico.

La strategia, secondo Colombo, deve diventare più ampia: newsletter, social network, video, podcast ed eventi dal vivo sono strumenti diversi per raggiungere i lettori, senza dipendere esclusivamente dagli algoritmi di Google. Per il giornalismo locale, in particolare, può essere decisiva la capacità di offrire contenuti originali e informazioni che nessun altro possiede.

“Bisogna fare ancora più giornalismo”

Uno dei messaggi più netti del workshop è stato proprio questo: la risposta all’intelligenza artificiale non è produrre più contenuti automaticamente, ma rafforzare il lavoro giornalistico. La relazione diretta con le fonti, la conoscenza del territorio, la verifica delle informazioni e la capacità di raccontare ciò che accade attraverso esperienze e testimonianze originali diventano elementi ancora più preziosi.

Colombo ha richiamato l’importanza di «fare ancora più giornalismo», ricordando che le competenze tecniche legate alla Seo non possono sostituire quelle professionali.

Per spiegare il rischio di un’eccessiva automazione ha citato anche il caso di una testata economica che, dopo aver costruito la propria identità attraverso newsletter specializzate e contenuti originali, ha ridotto drasticamente la componente umana della redazione affidandosi alla produzione automatizzata.

Il rischio, ha osservato, è trasformare un prodotto editoriale riconoscibile in un contenitore di contenuti senza una vera relazione con chi legge. Perdere l’anima, si potrebbe dire cedendo a un pizzico di romanticismo nell’età del trionfo delle macchine capaci di elaborare, fare ricerca e scrivere più velocemente dell’essere umano.

L’intelligenza artificiale può aiutare, ma la verifica resta umana

A differenza di altri momenti dedicati più all’elaborazione teorica, il workshop proposto a festival Glocal è stato improntato a un approccio di dialogo con i partecipanti (una ventina di giornalisti ed editori) e di momenti laboratoriali. Una parte del workshop è stata dedicata agli utilizzi concreti dell’intelligenza artificiale nelle redazioni. Attraverso un’esercitazione su una banalissima notizia di servizio – documenti relativi agli orari di una biblioteca comunale – Colombo ha mostrato come gli strumenti generativi possano aiutare a confrontare comunicati, provvedimenti e informazioni, individuando incongruenze e dati mancanti.

Ma ha mostrato anche il rischio opposto: l’intelligenza artificiale può aggiungere informazioni inesistenti, confondere date o presentare come certi dettagli che non compaiono nelle fonti. «Se non sa qualcosa, il modello cerca comunque di accontentarmi», ha ricordato Colombo, richiamando il problema delle cosiddette allucinazioni.

Per questo il metodo deve essere rigoroso: chiedere al sistema di utilizzare soltanto i documenti forniti, indicare l’origine delle informazioni, segnalare ciò che manca e poi verificare personalmente prima della pubblicazione. «La verifica la devo fare», ha sottolineato, ricordando che anche una notizia apparentemente banale, come un cambiamento negli orari di apertura di una biblioteca, può avere conseguenze concrete per i lettori.

Il punto è non dimenticare mai il destinatario dell’informazione. Un articolo sugli orari di una biblioteca non serve a riempire una pagina o a conquistare una posizione su Google: serve a permettere a una persona di sapere quando può andarci.

Il futuro passa dalla fiducia e dall’identità delle testate

Nel corso dell’incontro si è parlato anche dell’importanza della riconoscibilità dei giornalisti e delle testate. Firmare gli articoli, rendere disponibili biografie professionali, documentare le competenze degli autori e collegare i contenuti alle fonti sono tutte pratiche che rafforzano la credibilità. Per Colombo, soprattutto nel giornalismo locale, la conoscenza diretta del territorio costituisce un vantaggio che le piattaforme tecnologiche non possono facilmente replicare.

Un giornale può distinguersi perché conosce le persone, segue nel tempo le vicende, verifica direttamente con gli amministratori e offre risposte precise ai bisogni della comunità. «Il fulcro deve essere il lettore», ha ribadito Colombo. Solo dopo vengono le strategie per distribuire e valorizzare i contenuti.

La sfida, dunque, non è semplicemente capire come comparire nelle risposte di ChatGpt o di Google, ma costruire un’informazione che continui a essere cercata, riconosciuta e considerata affidabile. Perché nell’epoca in cui una macchina può generare testi in pochi secondi, il valore di un giornale resta soprattutto in ciò che sa verificare, nelle relazioni che costruisce e nella fiducia che riesce a mantenere.