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Due grandi nomi della letteratura internazionale per chiudere la ventisettesima edizione di DuemilaLibri a Gallarate: lo spagnolo Fernando Aramburu, autore di romanzi di grande successo come Patria, e l’israeliano Eshkol Nevo, tra le voci più apprezzate della narrativa contemporanea. Saranno loro i protagonisti degli ultimi due appuntamenti di domenica 29 novembre, rispettivamente alle 19 e alle 21, a conclusione di un fine settimana particolarmente ricco per la rassegna gallaratese. Un programma che, da venerdì sera a domenica, porterà in città scrittori, giornalisti e protagonisti della cultura e dello spettacolo, alternando narrativa, gialli, libri per ragazzi, cucina e riflessioni sulla società contemporanea. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata.

Il fine settimana si aprirà venerdì 27 novembre, con due appuntamenti serali. Alle 18.30 Milena Palminteri presenterà Le ali in una stanza, pubblicato da Bompiani, in dialogo con Barbara Cottavoz. Alle 21 sarà invece la volta di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, coppia nella vita e nella scrittura, che presenteranno il nuovo romanzo La scala di seta, edito da Sellerio, conversando con Camilla Ronzullo. Due incontri che accompagneranno il pubblico verso la giornata di sabato, quando il calendario diventerà ancora più fitto.

Sabato 28 novembre si comincerà alle 10.30 con un appuntamento dedicato alla narrativa romance, genere che sta conquistando un pubblico sempre più vasto, soprattutto tra i giovani lettori. A confrontarsi saranno Charlotte Rose, Ginger Jackie, Ellie B. Luin e Cordelia Evora, in dialogo con Martina Lovato. Alle 14 spazio a Enrico Galiano, insegnante e scrittore molto seguito anche sui social, che presenterà Il mio migliore amico è un fantasma e Il cuore non va a dormire, conversando con Sara Cappelletti. Alle 15 arriverà Csaba dalla Zorza, protagonista dell’incontro dedicato al suo libro Io sono Adele, edito da Marsilio, con Petunia Ollister. Alle 16.30 sarà invece la volta di Tommaso Ebhardt, che presenterà Ferrari, pubblicato da Sperling & Kupfer, in dialogo con Beppe Salmetti. Il pomeriggio lascerà quindi spazio a due appuntamenti di particolare richiamo: alle 18.30 Mauro Corona, scrittore e alpinista, presenterà Felice, edito da Bompiani, conversando con Enrico Camanni; alle 21 Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi parleranno del loro Càgnaz, pubblicato da Mondadori, in dialogo con Lara Giorcelli.

Sarà però soprattutto domenica 29 novembre a offrire un programma capace di accompagnare il pubblico per l’intera giornata, dalla mattina fino alla conclusione serale. Si partirà alle 10.30 con Martina Colombari, che presenterà Il cambiamento sei tu. Il mio metodo per allenare corpo, mente e volontà, edito da Sperling & Kupfer, in dialogo con Silvia Giovannini. Alle 12.30 sarà la volta di Paola Barbato, autrice di Dove rinasce il sogno, pubblicato da HarperCollins, che converserà con Sara Trezzi. Nel pomeriggio, alle 15, arriverà Alessia Gazzola, tra le scrittrici italiane più amate, con Miss Bee e l’inganno in prima classe, il nuovo capitolo della sua serie pubblicata da Longanesi: a dialogare con lei sarà Valentina Petri. Alle 17 spazio invece all’educazione e alle sfide delle nuove generazioni con lo psicoterapeuta Alberto Pellai, che presenterà Ti farò correre in salita. Come e perché educare alla fatica le nuove generazioni, pubblicato da Mondadori, in dialogo con il curatore di DuemilaLibri Alessandro Barbaglia.

Il gran finale sarà affidato a due scrittori capaci di raccontare, attraverso la letteratura, le complessità della storia e delle relazioni umane. Alle 19 Fernando Aramburu presenterà Maite, pubblicato in Italia da Guanda, in dialogo con Alessandra Tedesco. Lo scrittore basco, diventato celebre a livello internazionale con Patria, torna a confrontarsi con i temi della memoria, dei legami familiari e delle ferite lasciate dalla storia recente della Spagna e dallo scontro tra Madrid e l’Eta, gli indipendentisti baschi. Alle 21 toccherà infine a Eshkol Nevo, autore israeliano tradotto e letto in tutto il mondo, che presenterà Vita e scrittura, edito da Gramma Feltrinelli, conversando con Marta Perego. Due incontri che daranno alla conclusione della rassegna una dimensione internazionale, portando a Gallarate sguardi e sensibilità differenti, uniti dalla capacità della narrativa di interrogare la realtà.

Con questo intenso fine settimana si concluderà la ventisettesima edizione di DuemilaLibri, manifestazione promossa dal Comune di Gallarate e affidata per il terzo anno consecutivo alla direzione artistica dello scrittore Alessandro Barbaglia. Gli appuntamenti si svolgono negli spazi del museo MA*GA e del Teatro Condominio, secondo il calendario della rassegna. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti; per conoscere le sedi dei singoli incontri e prenotare è possibile consultare il sito ufficiale www.duemilalibri.eu.