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Guanzate si affaccia alle porte del grande tennis: la località in provincia di Como si appresta a ospitare l’ultimo torneo ATP Challenger del 2026, un appuntamento che di fatto chiude un circuito che in questa stagione ha visto la disputa di 250 eventi in tutto il mondo. A ospitare il torneo saranno i campi in cemento indoor dello Sport Club A-Rete sui quali si sfideranno 32 giocatori in singolo e 16 coppie di doppio nella settimana che va dal 13 al 20 dicembre.

Una novità per tutti, perché il circuito tennistico non aveva mai proposto appuntamenti così vicini al Natale, anche perché molti giocatori ripartono con la propria attività nelle prime settimane di gennaio. Ma tra il montepremi (quello complessivo è di 56.700 euro) e punti ATP (50 per il vincitore, a scendere per tutti gli altri) la posta è interessante per quella fascia di atleti professionisti che va dalla 200a posizione circa in giù. (foto R. Corradin)

In attesa di vedere il tabellone ufficiale, gli organizzatori hanno diffuso l’elenco degli iscritti dove spiccano giocatori del calibro di Stefano Travaglia, ex numero 60 al mondo (oggi è il 187) e già vincitore di sette titoli Challenger in carriera. Con lui il ticinese Remy Bertola, l’altro azzurro Francesco Maestrelli e alcuni atleti – giovani e non solo – di grande prospettiva: lo spagnolo Daniel Rincon, il francese Gabriel Debru e il mancino svizzero Dominic Stricker hanno tutti vinto titoli Slam a livello juniores, con l’elvetico che in carriera è stato anche al numero 88 del ranking.

Per l’Italia, sicuri di un posto nel main draw anche Carlo Alberto Caniato, Francesco Forti, Juan Cruz Martin Manzano e il giovane talento pugliese Pierluigi Basile, che prima di arrivare a Guanzate sarà uno dei magnifici otto delle Next Gen ATP Finals in programma a Reggio Calabria.

A dirigere il torneo sarà Giorgio Tarantola, ex arbitro internazionale che ha alle spalle una lunga esperienza in questo tipo di ruolo. «La entry list – dice Tarantola – propone un mix affascinante fra giovani prospetti e giocatori esperti, molti dei quali hanno già ottenuto risultati di rilievo e conquistato titoli nel circuito ATP Challenger. C’è Stefano Travaglia ma anche un volto nuovo del tennis azzurro come Pierluigi Basile. E poi ancora Francesco Maestrelli, che a gennaio ha affrontato Novak Djokovic al secondo turno dell’Australian Open, quindi lo svizzero Stricker che tre anni fa arrivò agli ottavi di finale dello US Open, battendo in cinque set l’allora top-10 Stefanos Tsitsipas. Anche a livello tecnico ci sono tutti i presupposti per assistere a un ottimo torneo».