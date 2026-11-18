

Il Green Deal europeo è davvero arrivato al capolinea oppure può ancora rappresentare una delle principali strategie di sviluppo dell’Unione Europea? È la domanda al centro della nuova puntata di “Giù le mani dall’Europa”, il podcast di Radio Materia che approfondisce le politiche comunitarie e il loro impatto sulla vita dei cittadini. Ospite dell’incontro è Pierfrancesco Maran, europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici, chiamato a fare il punto sul futuro della transizione ecologica, tra cambiamenti politici, concorrenza internazionale e nuove sfide economiche.

A guidare la conversazione è Massimo Gaudina, funzionario della Commissione Europea, già rappresentante della Commissione a Milano, ex giornalista e docente universitario, che partecipa alla trasmissione a titolo personale. La regia è affidata a Orlando Mastrillo.

L’obiettivo della puntata è capire quanto sia cambiato il Green Deal rispetto alle ambizioni con cui era stato presentato nel 2019 e quale ruolo possa ancora giocare l’Europa nella lotta al cambiamento climatico.

Il Green Deal non è morto: l’obiettivo della neutralità climatica resta il 2050

Il primo punto affrontato riguarda lo stato di salute del Green Deal. Negli ultimi anni, soprattutto dopo le elezioni europee del 2024 e lo spostamento verso destra degli equilibri politici continentali, sono aumentate le richieste di rallentare o rivedere alcune politiche ambientali.

Ma, come emerge dalla discussione con Maran, l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 rimane un impegno giuridicamente vincolante per l’Unione Europea. Non si tratta quindi di un semplice indirizzo politico che può essere abbandonato da una maggioranza parlamentare.

A essere oggetto di confronto sono soprattutto gli strumenti e i tempi attraverso i quali raggiungere questo traguardo. La nuova situazione politica rende più complesso approvare misure ambiziose e apre un dibattito sul rapporto tra sostenibilità ambientale, competitività industriale e consenso sociale.

Il Green Deal, però, non viene presentato soltanto come un insieme di norme per ridurre le emissioni. È anche una strategia economica ed energetica, pensata per rendere l’Europa meno dipendente dalle importazioni di combustibili fossili.

La crescita delle energie rinnovabili, in questa prospettiva, non risponde soltanto a un’esigenza ambientale, ma diventa uno strumento per rafforzare l’autonomia energetica europea e contenere i costi dell’energia.

Ambiente ed economia possono crescere insieme

Uno degli argomenti centrali della puntata riguarda il rapporto tra sviluppo economico e riduzione delle emissioni. L’idea che la tutela ambientale rappresenti necessariamente un ostacolo alla crescita viene messa in discussione attraverso i dati degli ultimi trent’anni. In questo periodo, infatti, il prodotto interno lordo dell’Unione Europea è cresciuto mentre le emissioni di gas serra sono diminuite, secondo le cifre richiamate nella conversazione, nell’ordine del 30-40%.

È il fenomeno che gli economisti definiscono disaccoppiamento: la possibilità di produrre maggiore ricchezza riducendo, allo stesso tempo, l’impatto ambientale dell’economia. Il problema europeo, secondo l’analisi proposta, non sarebbe dunque rappresentato principalmente dalle regole ambientali, ma dalla difficoltà di investire in ricerca, innovazione e nuove tecnologie con la stessa intensità di Stati Uniti e Cina.

La competizione internazionale si gioca sempre più sulla capacità di sviluppare industrie avanzate, attrarre capitali e costruire filiere produttive strategiche. Per questo la transizione ecologica deve essere accompagnata da investimenti industriali e politiche capaci di tutelare i lavoratori. La sostenibilità ambientale, da sola, non basta: la trasformazione dell’economia deve essere anche socialmente sostenibile e desiderabile.

Economia circolare e adattamento climatico: le nuove sfide europee

Nel corso della puntata vengono affrontate anche alcune delle iniziative destinate a caratterizzare le politiche ambientali europee dei prossimi anni. Tra queste c’è il Circular Economy Act, un’iniziativa pensata per rafforzare il mercato europeo delle materie prime seconde, cioè dei materiali recuperati attraverso il riciclo e destinati a nuovi processi produttivi.

L’obiettivo è superare la frammentazione delle normative nazionali e rendere più semplice il riutilizzo delle risorse all’interno del mercato unico, riducendo la dipendenza dalle importazioni di materie prime.

Un altro tema importante è quello dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Non basta più intervenire per limitare le emissioni: occorre anche preparare città, territori e infrastrutture alle conseguenze di un clima che sta già cambiando.

Il confronto richiama il Climate Resilience Framework, un quadro di interventi per migliorare la capacità dei Paesi europei di affrontare scenari climatici particolarmente critici, compresa la possibilità di un aumento delle temperature di tre gradi.

Tra le prospettive discusse figura la mobilitazione di circa 60 miliardi di euro all’anno, combinando risorse pubbliche, investimenti privati e il sostegno della Banca Europea per gli Investimenti. Si tratta di iniziative e ipotesi di intervento il cui percorso normativo e finanziario va distinto dagli obblighi già in vigore.

Stati Uniti, Cina e Brasile: il Green Deal nello scenario internazionale

Il ragionamento si allarga poi agli equilibri geopolitici e al ruolo che l’Europa può continuare a svolgere nella lotta al cambiamento climatico. L’Unione Europea è responsabile di una quota relativamente contenuta delle emissioni mondiali, stimata nella puntata intorno al 6-7%. Un dato che alimenta spesso una domanda: quanto possono incidere gli sforzi europei se altri grandi attori internazionali non seguono la stessa strada? La risposta proposta nella discussione guarda alla capacità dell’Europa di influenzare le politiche degli altri Paesi. L’esempio più significativo è quello dell’ETS, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, che ha contribuito a diffondere strumenti di mercato per la riduzione dei gas serra anche al di fuori dell’Unione.

L’Europa, insomma, può avere un peso superiore alla propria quota di emissioni, grazie alla capacità di definire standard normativi e orientare gli investimenti. Il contesto internazionale resta però complesso. Negli Stati Uniti, le politiche dell’amministrazione Trump rappresentano un fattore di incertezza per la cooperazione climatica, mentre la Cina continua a essere contemporaneamente un grande produttore di emissioni e uno dei principali protagonisti delle tecnologie legate alla transizione energetica. Dal Brasile arrivano invece segnali differenti, con il ritorno di una maggiore attenzione alla tutela dell’Amazzonia sotto la presidenza di Luiz Inácio Lula da Silva.

Il confronto tra questi modelli mostra come la politica climatica sia ormai una componente fondamentale delle relazioni economiche e diplomatiche internazionali. L’Europa, inoltre, ha una responsabilità storica legata al proprio sviluppo industriale ed è uno dei continenti in cui il riscaldamento procede più rapidamente rispetto alla media globale.

Non va poi dimenticato l’impatto delle attività produttive europee realizzate al di fuori dei confini comunitari: una parte dell’impronta ambientale dei consumi europei si manifesta infatti nei Paesi dove vengono prodotti beni e materie prime.

Il rapporto tra Europa e governi nazionali: chi si prende i meriti e chi le colpe

L’ultima parte del confronto tocca una questione politica e comunicativa: il modo in cui l’Unione Europea viene raccontata ai cittadini. Secondo l’analisi sviluppata nella puntata, esiste una forte asimmetria nella distribuzione delle responsabilità tra istituzioni comunitarie e governi nazionali.

Quando vengono inaugurate opere pubbliche o finanziati interventi sui territori, i rappresentanti politici nazionali tendono a valorizzare il proprio ruolo. Spesso, però, non viene evidenziato con la stessa forza che una parte delle risorse arriva dall’Unione Europea.

È il caso del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato nell’ambito del programma europeo Next Generation EU, che sostiene numerosi investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e transizione ecologica. Quando invece si tratta di applicare regole impopolari o affrontare difficoltà economiche, la responsabilità viene spesso attribuita a Bruxelles. Questa narrazione rischia di creare una distanza crescente tra cittadini e istituzioni europee, nascondendo il ruolo concreto dell’Unione nello sviluppo dei territori.

La sfida: tenere insieme clima, lavoro e competitività

Dalla puntata di “Giù le mani dall’Europa” emerge un quadro nel quale il Green Deal non è scomparso, ma attraversa una fase di ridefinizione politica. L’obiettivo della neutralità climatica rimane, mentre cambiano gli equilibri parlamentari, aumentano le pressioni delle imprese e si rafforza la competizione economica internazionale.

La sfida per l’Unione Europea sarà dimostrare che la transizione ecologica può diventare un’opportunità di crescita, innovazione e autonomia energetica, senza lasciare indietro lavoratori e territori.

Il messaggio conclusivo della discussione è che la politica ambientale europea non può essere separata dalla politica industriale e dalla dimensione sociale. Il successo del Green Deal dipenderà dalla capacità di tenere insieme questi tre elementi e di spiegare ai cittadini i benefici, ma anche le difficoltà, delle trasformazioni in corso.

PER SAPERNE DI PIU’

Leggi l’articolo sulla serata che si è svolta a Materia con Pierfrancesco Maran

Il prossimo incontro a Materia sul tema della sostenibilità e dell’energia