“Aspettando il Natale”, organizzato per il 27 novembre alle 20.30 in collaborazione con Solevoci Academy si svolgerà al Teatro Auditorium Sant’Ambrogio di Varese, e conterà sull’intervento di diversi gruppi corali: Blooming Kids, Pop Lab, Le Pop Up e il Coro ANA Campo dei Fiori che si alterneranno per accompagnare il pubblico in un percorso musicale pensato per avvicinare alle festività natalizie, attraverso brani e atmosfere capaci di coinvolgere ed emozionare gli spettatori.

L’invito, che si estende a tutta la cittadinanza, è per una serata all’insegna della musica e della condivisione.

La volontà è quella di celebrare da una parte il Natale, ormai sempre più vicino, mentre dall’altra si vuole riportare l’attenzione verso questo importante traguardo della storia cittadina degli Alpini.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della presenza del gruppo nel territorio, che dal 1931 si fa portatore di valori, solidarietà, servizio e impegno a favore della comunità. Il Gruppo Alpini ha voluto dedicare questo appuntamento all’intera cittadinanza, invitando tutti coloro che negli anni hanno sostenuto e condiviso il suo percorso a partecipare ai festeggiamenti.

Questo concerto risulterà, perciò, un’occasione per vivere insieme la magia della musica e del Natale, ma non solo, infatti sarà un momento d’incontro e riconoscimento dei valori di amicizia e solidarietà che da sempre contraddistinguono il mondo alpino.