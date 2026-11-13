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Il jazz fa bene al cuore: ad Azzate la SimplyBop Big Band festeggia Paolo Tomelleri

Martedì 1 dicembre al Teatro Castellani la quarta edizione del concerto benefico: una parte dell’incasso andrà all’associazione Itacare-P, che si occupa di cardiologia preventiva e riabilitativa

Generico 09 Nov 2026

Musica e prevenzione cardiovascolare tornano insieme sul palco del Teatro Castellani di Azzate. Martedì 1 dicembre alle 21, in via Acquadro 32, va in scena la quarta edizione de “Il jazz fa bene al cuore”, il concerto della SimplyBop Big Band diretta dal maestro Gilberto Tarocco.

Ospite speciale della serata sarà il clarinettista Paolo Tomelleri, che suonerà con la big band e riceverà un premio alla carriera. Insieme a lui saliranno sul palco altri musicisti della scena jazz locale, per una serata costruita come un omaggio collettivo al musicista.

Al concerto parteciperanno anche alcuni esponenti della cardiologia varesina. Il legame con il tema della salute del cuore non è solo nel titolo: una parte dell’incasso sarà infatti devoluta a Itacare-P (Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention), associazione che si occupa di cardiologia preventiva e riabilitativa, per sostenerne le attività di studio e ricerca. “La musica unisce, la prevenzione salva vite” è lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno.

Arrivato alla quarta edizione, il format si sta affermando come un appuntamento di gala per la provincia di Varese e per il territorio circostante. L’evento ha il patrocinio del Comune di Azzate e vede tra i sostenitori Comtec srl e l’associazione Amici del Jazz Club Varese Renato Bertossi.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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