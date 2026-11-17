Secondo appuntamento (venerdì 20) della stagione 26/27 in collaborazione con il 67 Jazz Club di Varese. Sul palco Felice Clemente, Pietro La Pietra, Marco Gamba e Marco Castiglioni

Prosegue la stagione jazz di Carrozze Hub, che venerdì 20 novembre alle 21 ospiterà il secondo concerto del programma 2026/27. Dopo la serata inaugurale con il Francesco Manzoni 4tet, questa volta sul palco salirà l’Interplay Mood 4tet, formazione composta da Felice Clemente al sax, Pietro La Pietra alla chitarra, Marco Gamba al contrabbasso e Marco Castiglioni alla batteria.

Quattro musicisti con una lunga esperienza anche internazionale, accomunati da un progetto che mette al centro il dialogo musicale. L’interplay, come suggerisce il nome del gruppo, è infatti il filo conduttore della serata: ascolto reciproco, libertà espressiva e capacità di costruire insieme la musica, momento dopo momento.

Il repertorio alternerà composizioni originali, caratterizzate da una forte componente narrativa e melodica, e grandi standard jazz reinterpretati con uno sguardo contemporaneo. Una proposta rivolta tanto agli appassionati quanto a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo genere musicale. A favorire l’ascolto sarà anche la particolare disposizione del palco, a pochi metri dal pubblico, pensata per permettere di seguire da vicino il dialogo tra i musicisti.

La stagione jazz 2026/27 di Carrozze Hub prevede in tutto dieci concerti, da ottobre a maggio, ed è organizzata in collaborazione con il 67 Jazz Club di Varese, diretto artisticamente da Claudio Borroni. Carrozze Hub è un progetto del Centro Gulliver nato con l’obiettivo di aprire le Comunità al territorio. Anche le persone accolte partecipano attivamente alla realizzazione delle serate attraverso il Team Carrozze Hub, occupandosi dell’organizzazione e del servizio di accoglienza, attivo dalle 20.

Il concerto si terrà nella sede del Centro Gulliver, in via F. Albani 91 a Varese. Il biglietto costa 12 euro, con riduzione a 10 euro per i ragazzi fino a 18 anni e per i dipendenti del Centro Gulliver. Le prenotazioni sono disponibili online CLICCANDO QUI, ma sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente all’ingresso. Per informazioni: carrozzehub@gulliver-va.it.