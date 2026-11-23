Il laboratorio come forma di pensiero: la scuola scientifica dell’istituto Geymonat di Tradate
Un liceo e tre indirizzi tecnici, dalla serra idroponica alla robotica. Per chi sceglie la scuola superiore, l'istituto propone di toccare con mano le discipline prima dell'iscrizione
Scegliere la scuola superiore è una delle prime grandi decisioni per un ragazzo e per la sua famiglia. All’IIS “Ludovico Geymonat” di Tradate la proposta unisce la solidità della formazione liceale alla concretezza dei percorsi tecnici, con un filo comune: il laboratorio come luogo in cui si impara.
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate mette al centro matematica, fisica, chimica, biologia e scienze della Terra, con l’informatica per tutti e cinque gli anni. In seconda gli studenti imparano a far parlare i dati con Excel e con il software statistico R. Nel triennio scrivono programmi in Python, progettano database e seguono, attraverso i sensori, la serra idroponica della scuola, dove crescono erbe aromatiche, insalate, fragole e pomodori. All’ultimo anno, lo studio della sindrome metabolica porta a sintetizzare il precursore di un farmaco contro l’ipertensione. A completare il percorso ci sono il Debate, il giornale della scuola e le certificazioni di inglese ai livelli più alti. Un’impostazione che richiama il filosofo e storico della scienza che dà il nome all’istituto, convinto che il pensiero scientifico sia uno dei fondamenti della cultura.
Accanto al liceo, l’istituto tecnico propone tre indirizzi. Informatica e Telecomunicazioni forma alla programmazione, ai siti web, alle reti e ai sistemi di trasmissione. Elettronica ed Elettrotecnica insegna a progettare circuiti e sistemi per l’automazione, con due ore settimanali di Robotica dedicate a robot e manipolatori industriali. Chimica, Materiali e Biotecnologie, opzione Biotecnologie Ambientali, guarda a un settore emergente: analisi di laboratorio, impianti biotecnologici, tutela dell’ambiente. Quest’ultimo indirizzo è attivo anche in versione quadriennale, con lo stesso diploma e identico valore legale, e prosegue nel biennio ITS “Biogreen e innovazione”, ospitato a scuola in collaborazione con l’ITS Natta di Bergamo e con il partner LATI Industria Termoplastici.
Per chi arriva dalla scuola media non è facile capire cosa si nasconda dietro parole come telecomunicazioni, sistemi o programmazione, e anche biologia e chimica cambiano volto in un vero laboratorio. Per questo la scuola propone di provarle prima di scegliere.
Si parte sabato 28 novembre con l’Open Day. Viste le numerose richieste, la mattinata è organizzata in tre turni (9-10.30, 10.30-12 e 12-13.30), così da accogliere altre 130 famiglie. In quell’occasione la dirigente scolastica annuncerà anche una novità. Sabato 12 dicembre, poi, gli Open Labs, aperti agli studenti di terza media di tutte le scuole del territorio: cinque ore in cui i ragazzi, a rotazione, sperimenteranno cinque laboratori di biologia, chimica, fisica, informatica e tecnologia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.