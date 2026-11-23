Scegliere la scuola superiore è una delle prime grandi decisioni per un ragazzo e per la sua famiglia. All’IIS “Ludovico Geymonat” di Tradate la proposta unisce la solidità della formazione liceale alla concretezza dei percorsi tecnici, con un filo comune: il laboratorio come luogo in cui si impara.

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate mette al centro matematica, fisica, chimica, biologia e scienze della Terra, con l’informatica per tutti e cinque gli anni. In seconda gli studenti imparano a far parlare i dati con Excel e con il software statistico R. Nel triennio scrivono programmi in Python, progettano database e seguono, attraverso i sensori, la serra idroponica della scuola, dove crescono erbe aromatiche, insalate, fragole e pomodori. All’ultimo anno, lo studio della sindrome metabolica porta a sintetizzare il precursore di un farmaco contro l’ipertensione. A completare il percorso ci sono il Debate, il giornale della scuola e le certificazioni di inglese ai livelli più alti. Un’impostazione che richiama il filosofo e storico della scienza che dà il nome all’istituto, convinto che il pensiero scientifico sia uno dei fondamenti della cultura.

Accanto al liceo, l’istituto tecnico propone tre indirizzi. Informatica e Telecomunicazioni forma alla programmazione, ai siti web, alle reti e ai sistemi di trasmissione. Elettronica ed Elettrotecnica insegna a progettare circuiti e sistemi per l’automazione, con due ore settimanali di Robotica dedicate a robot e manipolatori industriali. Chimica, Materiali e Biotecnologie, opzione Biotecnologie Ambientali, guarda a un settore emergente: analisi di laboratorio, impianti biotecnologici, tutela dell’ambiente. Quest’ultimo indirizzo è attivo anche in versione quadriennale, con lo stesso diploma e identico valore legale, e prosegue nel biennio ITS “Biogreen e innovazione”, ospitato a scuola in collaborazione con l’ITS Natta di Bergamo e con il partner LATI Industria Termoplastici.

Per chi arriva dalla scuola media non è facile capire cosa si nasconda dietro parole come telecomunicazioni, sistemi o programmazione, e anche biologia e chimica cambiano volto in un vero laboratorio. Per questo la scuola propone di provarle prima di scegliere.

Si parte sabato 28 novembre con l’Open Day. Viste le numerose richieste, la mattinata è organizzata in tre turni (9-10.30, 10.30-12 e 12-13.30), così da accogliere altre 130 famiglie. In quell’occasione la dirigente scolastica annuncerà anche una novità. Sabato 12 dicembre, poi, gli Open Labs, aperti agli studenti di terza media di tutte le scuole del territorio: cinque ore in cui i ragazzi, a rotazione, sperimenteranno cinque laboratori di biologia, chimica, fisica, informatica e tecnologia.