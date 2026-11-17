Sabato 21 novembre 2026, alle 17, nella sala Giuseppe Triacca di via Alessandro Volta 26 ad Azzate, si terrà la presentazione del libro “Un giro intorno al Lago Maggiore”, pubblicato da Editoriale Delfino e scritto da Gigi Bellaria e Massimo Fidanza. Un’occasione per scoprire il territorio attraverso il cammino lento, tra natura, paesaggi e storie che legano le diverse sponde del lago.

L’incontro è patrocinato dalla Provincia di Varese, dalla Provincia di Novara e dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Scritto a quattro mani, e percorso a quattro gambe, da due amici accomunati dalla passione per il cammino, il volume propone un viaggio di oltre 540 chilometri intorno al Lago Maggiore, dalla “sponda dell’alba” a quella del “tramonto” e viceversa. Il libro raccoglie 48 sentieri descritti in senso orario, 48 in senso antiorario e cinque percorsi ad anello.

La presentazione sarà l’occasione per conoscere come è nato il progetto e riscoprire il piacere di esplorare il territorio un passo alla volta.

Ogni itinerario è accompagnato da una cartina e da una descrizione dettagliata, con indicazioni sulla lunghezza, sul dislivello, sui tempi di percorrenza e sulle caratteristiche del terreno. Non mancano informazioni sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro e sulle possibilità di acquistare prodotti a chilometro zero lungo il tragitto, oltre ai riferimenti agli scali della Navigazione Lago Maggiore dai quali è possibile raggiungere i percorsi.

Circa 500 fotografie, scattate durante il cammino, documentano la varietà dei luoghi attraversati. Il volume nasce con l’obiettivo di promuovere una scoperta lenta e consapevole del territorio. Il Lago Maggiore diventa così il filo conduttore di un racconto che intreccia paesaggi, memorie, leggende e incontri, invitando il lettore a osservare con attenzione le sue sponde e a conoscere il rapporto tra la natura e le comunità che le abitano.

Gli autori

Gigi Bellaria, nato nel 1956, è architetto laureato al Politecnico di Milano nel 1980 con una tesi sulla riqualificazione ambientale. Ha una formazione in bioarchitettura ed è esperto di medicina dell’habitat e domoterapia. Si occupa di divulgazione sui temi del benessere psicofisico ed è tecnico nazionale di Nordic Walking, titolo conseguito nel 2015 attraverso un master universitario all’Università di Verona. È inoltre istruttore CSEN in diverse discipline legate al movimento e alla salute, nonché facilitatore di Nature Therapy. È autore del libro “Abitare la Tua Casa, il Tuo Corpo” (Editoriale Delfino, 2025) e coautore, insieme a Massimo Fidanza, di “I Sentieri del Ben-Essere” (Editoriale Delfino, 2022).

Massimo Fidanza, nato nel 1958, è un ex agente di commercio da sempre interessato ai metodi naturali e agli stili di vita orientati al benessere psicofisico. Insieme all’amico Gigi Bellaria ha pubblicato nel 2022 il libro “I Sentieri del Ben-Essere”, edito da Editoriale Delfino.

Le informazioni per partecipare

La presentazione si terrà sabato 21 novembre alle 17, nella sala Giuseppe Triacca, in via Alessandro Volta 26.

L’ingresso è libero e gratuito.

Sono disponibili parcheggi in via Cesare Battisti, via R. Colli e piazza A. Ghiringhelli. Per ulteriori informazioni sui parcheggi e sui tempi di percorrenza a piedi è possibile consultare la mappa dedicata.