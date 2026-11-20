Il lavoro in piazza, il lavoro che uccide e il lavoro salvato
I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì in un podcast di 10 minuti
Oggi vi facciamo un resoconto della giornata di mobilitazione di studenti, lavoratori e pensionati con le loro rivendicazioni che nelle piazze della provincia ha portato in manifestazione più di 2000 persone, poi vi raccontiamo una bella storia di lavoro salvato dai dipendenti dell’azienda che hanno rilevato la fonderia Liasa a Jerago con Orago ma anche il dolore della famiglia per una donna morta a Varese sul lavoro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.