Oggi vi facciamo un resoconto della giornata di mobilitazione di studenti, lavoratori e pensionati con le loro rivendicazioni che nelle piazze della provincia ha portato in manifestazione più di 2000 persone, poi vi raccontiamo una bella storia di lavoro salvato dai dipendenti dell’azienda che hanno rilevato la fonderia Liasa a Jerago con Orago ma anche il dolore della famiglia per una donna morta a Varese sul lavoro.