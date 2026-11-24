Un legnanese alla guida degli editori delle testate digitali italiane. Andrea Garantola, direttore generale di Open, è stato eletto presidente della categoria degli editori di testate digitali della FIEG, la Federazione italiana editori giornali. La nomina è avvenuta martedì 24 novembre a Roma, nel corso delle assemblee degli organi sociali riunite per il rinnovo delle cariche federali per il triennio 2026-2028.

Un incarico importante in una fase di profonde trasformazioni per il mondo dell’informazione, alle prese con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il rapporto con le grandi piattaforme tecnologiche, i cambiamenti nelle abitudini dei lettori e la ricerca di nuovi modelli di sostenibilità economica.

Per Garantola è anche una tappa significativa di un percorso associativo iniziato nel 2022 all’interno di ANSO, l’Associazione nazionale stampa online, grazie al rapporto con VareseNews e con il suo direttore Marco Giovannelli.

“Nel 2022, Marco il vostro direttore, mi ha proposto di entrare nel direttivo di ANSO e mi ha fatto muovere i primi passi nel mondo associativo delle testate native digitali”, commenta Andrea Garantola. “Questa nomina rappresenta per me un’opportunità per affrontare, insieme a grandi professionisti, le sfide di un settore in profonda evoluzione. Cercherò di dare il mio contributo mettendo a disposizione l’esperienza maturata in questi anni a Open”.

L’intelligenza artificiale e il futuro dell’informazione

Al centro delle riflessioni del nuovo presidente della categoria c’è il rapporto tra innovazione tecnologica e qualità dell’informazione. “L’intelligenza artificiale ha già cambiato il modo in cui i lettori trovano e leggono le notizie. Una delle sfide più importanti sarà capire come cogliere le nuove opportunità che offre e, allo stesso tempo, valorizzare il lavoro delle redazioni e continuare a investire in un’informazione plurale e di qualità”.

Garantola rappresenterà gli editori delle testate digitali nel Consiglio generale della Federazione, dove per la stessa categoria siede anche Italo Bocchino.

Daniela Bramati nel Consiglio generale della FIEG

Il rinnovo delle cariche federali riguarda da vicino anche il mondo dell’editoria varesina. Nel Consiglio generale della FIEG, tra i rappresentanti della categoria degli editori di giornali quotidiani, figura infatti Daniela Bramati, editrice della Prealpina. La categoria è presieduta da Giampaolo Angelucci.

Andrea Riffeser Monti confermato alla presidenza della FIEG

L’assemblea ha confermato per acclamazione Andrea Riffeser Monti alla presidenza della Federazione per il terzo mandato consecutivo. Tra gli obiettivi strategici del prossimo triennio figurano una nuova legge per l’editoria con risorse stabili e pluriennali, il consolidamento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, il sostegno agli investimenti tecnologici e regole più eque nel mercato pubblicitario.

Particolare attenzione sarà riservata ai rapporti con le grandi piattaforme tecnologiche, alla tutela del diritto d’autore e alla remunerazione dei contenuti giornalistici utilizzati dai sistemi di intelligenza artificiale. Tra le priorità della Federazione anche il rilancio della rete distributiva della stampa e il sostegno alle edicole.

Una campagna per il valore dell’informazione professionale

Nel corso dell’assemblea è stata inoltre annunciata una nuova campagna di comunicazione dedicata al “Pentalogo dell’informazione”, per promuovere i valori del giornalismo professionale: responsabilità editoriale, pluralismo, verifica delle notizie, tutela del diritto di rettifica e contrasto alla disinformazione.

“Difendere l’editoria significa difendere il pluralismo, la libertà d’informazione e la qualità della democrazia”, ha sottolineato Riffeser Monti.