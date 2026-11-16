Il malnatese Alessandro Galli vince il premio internazionale di ingegneria aeronautica a Londra

Un giovane talento di Malnate conquista Londra e il prestigioso palcoscenico internazionale dell’ingegneria aerospaziale. Alessandro Galli, studente di Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano, ha vinto insieme ai colleghi Filippo Carpani e Carlo Farnetani il Best Team Entry Award, riconoscimento assegnato dalla Royal Aeronautical Society durante il concorso internazionale di progettazione tenutosi nella capitale britannica lo scorso 6 novembre.

Il premio, conferito dalla più antica associazione aeronautica del mondo, celebra il lavoro del team DCP-lifters e la creazione di NUSA, un velivolo ibrido-elettrico a sei posti ideato interamente da zero. Il nome scelto dai tre studenti non è casuale: in lingua indonesiana “nusa” significa proprio “isola”, a sottolineare la vocazione principale del progetto.

Un ponte aereo per le isole più remote

L’obiettivo di NUSA è risolvere un problema concreto di mobilità e accesso ai servizi essenziali nelle aree insulari più isolate del pianeta. In questi contesti, raggiungere un ospedale per una visita medica o ricevere un carico urgente di medicinali dipende spesso dalle condizioni meteorologiche e dai collegamenti via traghetto.

Il velivolo progettato dal giovane malnatese e dai suoi compagni di corso punta a superare queste barriere geografiche offrendo una soluzione rapida, affidabile e priva della necessità di grandi infrastrutture aeroportuali.

Come funziona il sistema di propulsione ibrido

L’innovazione principale risiede nel sistema di propulsione sviluppato dal team. NUSA utilizza due motori a benzina che, oltre a garantire il volo di crociera, ricaricano una batteria di bordo. Durante le fasi critiche di decollo e atterraggio entrano in azione otto motori elettrici distribuiti lungo l’ala, che soffiano un flusso d’aria diretto sulla superficie alare.

Questo meccanismo permette di aumentare la portanza anche a velocità molto ridotte. Il risultato tecnico è notevole: l’aereo riesce a decollare e atterrare in meno di 160 metri, uno spazio equivalente a circa un campo da calcio e mezzo, operando anche su semplici piste in terra battuta. La presenza dei propulsori elettrici consente inoltre di ridurre sensibilmente le dimensioni dell’ala, rendendo il velivolo più leggero ed efficiente nei consumi.



Sostenibilità concreta e tecnologia già pronta

Il progetto si distingue per un approccio alla sostenibilità pratico e immediatamente applicabile. Oltre a ridurre in modo netto il consumo di carburante rispetto ai velivoli tradizionali, NUSA è stato concepito per essere costruito utilizzando motori e componenti già disponibili sul mercato.

Una scelta progettuale mirata a garantire facilità di manutenzione e riparazione anche nelle località più remote, eliminando la dipendenza da colonnine di ricarica elettrica, impianti a idrogeno o nuovi scali aeroportuali.