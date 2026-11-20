Un messaggio vocale al medico di famiglia, una foto di un’eruzione sulla pelle, un «dottore, posso prendere questo?» scritto in chat alla sera. Sono scene che ormai fanno parte della vita quotidiana di molte famiglie. Il Politecnico di Milano, con il suo Osservatorio Sanità Digitale, le ha contate: sei cittadini su dieci usano WhatsApp per comunicare con i propri medici. Un medico online nasce per dare a questa abitudine una cornice più solida.

Perché funziona, e perché non basta

Il successo di WhatsApp è comprensibile: è sul telefono di tutti, è immediato, non richiede di imparare nulla di nuovo. Chi cerca un medico online gratis su whatsapp sceglie la strada più veloce. Ma la chat ha limiti precisi. Non permette un esame obiettivo, non ha un percorso strutturato e disperde dati sanitari su dispositivi personali, spesso senza alcun archivio ordinato. Un consulto medico in chat gestito da medici è più sicuro.

Non a caso le linee guida approvate dal Ministero della Salute nel 2022 definiscono i servizi minimi di televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, con requisiti funzionali e tecnologici comuni e l’integrazione con il Fascicolo sanitario elettronico. La stessa indagine del Politecnico indica che il 52% dei medici di medicina generale ha già fatto televisite: la telemedicina strutturata è già dentro gli studi.

Cosa fanno le persone quando il medico non risponde

Nell’indagine di Glaut per Serenis su 1.044 adulti tra i 24 e i 60 anni, il 61% ha chiesto supporto medico online almeno una volta negli ultimi sei mesi. Le risposte aperte descrivono quasi sempre lo stesso scenario: un problema fuori orario, di notte o nel fine settimana. «Era fuori orario, non sapevo a chi rivolgermi», scrive un intervistato.

Per tanti il consulto è un modo per orientarsi: «L’ho usato prima di decidere se andare anche da un medico in presenza». Chi sceglie un servizio medico online di solito non vuole saltare la visita: vuole capire se è il caso di farla, e quanto è urgente.

Come funziona Serenis Medicina

Serenis Medicina è un servizio di cure primarie online pensato per affiancare il medico di base, non per sostituirlo. Si accede dall’app: si sceglie il medico tra quelli disponibili, si prenota la visita in video e, per le esigenze più rapide, si può chiedere un consulto immediato in chat o in videochiamata, anche di notte e nel fine settimana. Prescrizioni e relazioni mediche finiscono nel dossier sanitario dell’app e si può aggiungere anche la famiglia, bambini compresi. Ci sono limiti precisi: il servizio non rilascia certificati, non sostituisce il pronto soccorso e, quando serve un esame fisico o una visita specialistica, il medico indirizza verso una struttura in presenza.

I confini da ricordare

Che sia WhatsApp o un servizio dedicato, la medicina a distanza ha confini netti. Non serve per le emergenze, per cui resta il 112, né quando occorre un esame fisico. Un consenso di 47 esperti di chirurgia colo-rettale ha giudicato il teleconsulto inappropriato per diagnosticare le patologie proctologiche più comuni. Per un dubbio quotidiano, meglio un canale con medici e regole che una chat privata.

Nota metodologica

Indagine Glaut per Serenis su 1.044 adulti residenti in Italia tra i 24 e i 60 anni, con un sottocampione di 552 genitori di figli tra 0 e 14 anni. Periodo di rilevazione, modalità di somministrazione e criteri di rappresentatività del campione: dato mancante. Il report non riporta la definizione esatta di «supporto medico online» data agli intervistati: il dato può comprendere anche contatti con il proprio medico via chat o telefono. Le frasi tra virgolette sono risposte aperte. I genitori di bambini sotto l’anno sono 40: il dato è indicativo. I dati ISTAT si riferiscono al 2024.

Direttore sanitario di Serenis: dottor Manuel Szathvary. Ordine dei medici chirurghi di Padova, n. 11336.

Fonti