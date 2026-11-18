Il Mercatino di Natale di Venegono Inferiore festeggia la 18ª edizione con un villaggio a tema Asterix e Obelix
Domenica 29 novembre in piazza delle Associazioni una giornata tra artigianato, prodotti tipici, animazione per bambini e musica. Alle 11.30 il conferimento dell'onorificenza civica al volontariato, nel pomeriggio concerto gospel
Il Natale a Venegono Inferiore quest’anno parla anche la lingua di Asterix e Obelix. Il tradizionale Mercatino di Natale, giunto alla sua diciottesima edizione, torna domenica 29 novembre dalle 10 alle 18 con una novità pensata soprattutto per coinvolgere i più piccoli: un Villaggio di Natale ispirato ai celebri personaggi dei fumetti, con giochi in legno, laboratori, travestimenti a tema e la possibilità di consegnare direttamente a Babbo Natale la propria letterina.
La manifestazione, organizzata nella piazza delle Associazioni, è ormai un appuntamento fisso che ogni anno segna l’inizio del periodo delle festività natalizie. Per tutta la giornata gli espositori, gli hobbisti e gli artigiani proporranno creazioni e idee regalo originali: ceramiche e porcellane, profumatori, saponi, tovaglie, borse, sciarpe dipinte a mano, guanti, accessori, gioielli e bijoux artigianali, miniature e prodotti alimentari tipici del territorio. Presenti anche produttori locali, per valorizzare le specialità e le realtà del territorio.
Il Mercatino non sarà soltanto un’occasione per gli acquisti natalizi, ma soprattutto una giornata di incontro e partecipazione, grazie al coinvolgimento delle associazioni, della Scuola dell’Infanzia e degli enti locali, che contribuiranno a creare un’atmosfera di festa aperta a tutte le generazioni.
Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà quello delle 11.30, quando l’Amministrazione comunale conferirà nella piazza delle Associazioni l’onorificenza civica al volontariato. Un riconoscimento pubblico per ringraziare associazioni e volontari del loro impegno, della generosità e del contributo che quotidianamente offrono alla comunità.
Nel pomeriggio, alle 16, spazio alla musica con il concerto gospel, che accompagnerà i visitatori nell’atmosfera delle festività. Per tutta la giornata saranno inoltre attivi i punti ristoro curati dai commercianti locali e dalla Pro Loco.
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