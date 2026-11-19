Un anno dopo il debutto, il fango torna protagonista all’Ippodromo delle Bettole. È stata presentata giovedì 19 novembre, nel Salone Estense la seconda edizione varesina degli UCI Masters Cyclo-Cross World Championships, il Campionato del Mondo di ciclocross riservato agli atleti Master, cioè dai 35 anni in su. A organizzarlo, da venerdì 27 a domenica 29 novembre, è ancora la Società Ciclistica Alfredo Binda del presidente Renzo Oldani.

Già 450 iscritti, quasi tutte straniere le donne

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A poco più di una settimana dal via gli iscritti sono già 450, in gran parte stranieri: le nazioni rappresentate sono per ora 26, con Germania, Gran Bretagna e Spagna in testa, e l’obiettivo è superare quota 600. Per il momento le donne sono il 15,2% del totale ed è proprio su di loro che emerge il dato più curioso: più di quattro su cinque arrivano dall’estero. Ma nei prossimi giorni si attende un significativo aumento di iscritti italiani (e italiane, ovviamente).

Oldani: «Un orgoglio per tutta Varese»



La presentazione è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio di un 2026 da record per la Binda. «Siamo la prima corsa al mondo delle Pro Series, la settima al mondo in base alla qualità dei partecipanti, calcolata dal sito PCS attraverso la somma dei punti di ciascun corridore, davanti a tantissime gare del World Tour – ha ricordato Oldani parlando della Tre Valli Varesine –. Alle nostre spalle ci sono eventi immensi a cui non ci si può paragonare, ma nel nostro piccolo siamo stati scelti perché molto appetibili. Il tutto grazie a una squadra di volontari come quelli della Binda: un orgoglio per noi e per tutta Varese e la sua provincia».

Record anche per la Gran Fondo, con 5.029 iscritti da 58 nazioni, circa duemila stranieri e un aumento delle donne al via. E la vetrina televisiva è destinata a crescere: «Nei prossimi giorni torno a Roma per chiudere un nuovo contratto con la Rai: quasi nessuno ha cinque ore di visibilità in diretta ogni volta che si corre, e questo vale per tutta la provincia. Teniamo duro e promuoviamo ancora di più il territorio». Oldani ha poi difeso la Tre Valli sul fronte della sicurezza: «Nonostante quello che si dica (il riferimento è alle proteste di Tom Pidcock che avevano portato a un breve “fermo” prima della partenza del “Lombardia”), è stata certificata tra le corse più sicure. Gli incidenti possono sempre capitare, ma la predisposizione verso la sicurezza è stata massima e questo è stato riconosciuto».

Cottini: «Gli atleti arrivano sfiancati al traguardo»



A entrare nel dettaglio della gara è stato il direttore dell’evento Alessandro Cottini. «Sarà un weekend lungo e ringrazio il sindaco, l’assessore Malerba e anche i nuovi gestori dell’ippodromo, perché l’ippodromo diventa lo stadio del ciclocross, una specialità in cui il pubblico può seguire tutta la gara». Cottini ha ricordato che i primi dodici Mondiali Master si erano tutti disputati nel Nord Europa e che l’edizione varesina del 2025 ha fatto registrare il record di partecipazione rispetto a tutte le precedenti.

Il percorso resta di 2,5 chilometri, tra asfalto, sabbia e ponti artificiali pensati per rendere più difficile il passaggio. «A livello tecnico le gare del Nord sono superiori, ma anche qui il tracciato è molto impegnativo, con gli atleti che arrivano sfiancati al traguardo». Per allestirlo serviranno 1.100 paletti e 5 chilometri di rete. Confermata anche la stazione di lavaggio al coperto, realizzata grazie a TD Group, che Cottini ha definito «una mossa all’avanguardia»: un servizio che, secondo gli organizzatori, nessun altro offre nel ciclocross amatoriale.

Tra i ricordi più belli della prima edizione c’è quello di una ventina di ragazzi Special Olympics (disabili intellettivi) arrivati dall’estero, che hanno pedalato insieme agli atleti della Binda Ciclocross: una prima volta assoluta nel mondo del ciclocross. Anche quest’anno la domenica pomeriggio sarà dedicata allo Special Olympics Cycling Event.

50 STORIE, UN TERRITORIO – Ascolta la puntata con Renzo Oldani

Le istituzioni



«Il 2025 è stato un grande successo, sia per i numeri sia per la particolarità dell’impianto: l’ippodromo sa far risaltare le caratteristiche di questo sport – ha detto il sindaco Davide Galimberti –. Ricordiamoci di investire sempre di più nello sport, nel benessere e nel territorio».

Per la Camera di Commercio è intervenuta la segretaria generale Anna Deligios: «Siamo felici di sostenere la Binda, come si è visto con la Tre Valli Varesine e la Gran Fondo. Ora arriva anche il ciclocross, che sembra davvero fatto per essere corso anche fuori dalla stagione su strada. Questo evento arriva in un periodo di bassa stagione turistica e anche per questo è importante per il comparto dell’accoglienza, visto che oltre ai partecipanti arrivano anche famiglie e accompagnatori».

Il presidente della Provincia Marco Magrini ha allargato lo sguardo: «Varese vuole diventare la Provincia della Cultura 2030: stiamo lavorando alla candidatura e lo sport e il ciclismo sono ben centrali in questo contesto». Magrini ha poi ricordato che con il piano della viabilità la provincia arriverà a 455 chilometri di piste ciclabili, con investimenti importanti per progettare e completare i tratti mancanti, e che prosegue con la Regione il progetto di fare di Malpensa un hub per chi arriva in aereo e vuole spostarsi in bici, con Volandia come punto di partenza e di arrivo.

Il programma

Venerdì 27: apertura al pubblico alle 12, dalle 14 alle 15 la staffetta a squadre.

Sabato 28: apertura alle 9, gare iridate dalle 12.15 alle 15.30, premiazioni alle 16.

Domenica 29: apertura alle 8, gare iridate dalle 9 alle 15.30, dalle 16.30 alle 17 lo Special Olympics Cycling Event, alle 17 le premiazioni e alle 18 l’AperiBinda.

Tutte e tre le sere, dalle 17.30 alle 22, i Giardini Estensi ospiteranno lo spettacolo di luci di Natale, mentre in piazza Monte Grappa saranno aperti i mercatini natalizi.