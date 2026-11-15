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Il Movimento 5 Stelle rinnova la squadra territoriale di Varese: nuovi referenti e gruppi di lavoro

Il rappresentante Diego Carmenati ha presentato il nuovo staff del Gruppo di Varese e dell'area centro-nord della provincia. Tra le novità un tavolo dedicato a commercio, una referente per le politiche di genere e le “Vedette sul territorio”

Movimento 5 stelle Varese

Nuova organizzazione per il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Varese e dell’area centro-nord della provincia. A quasi tre anni dalla sua nascita, il gruppo si prepara a proseguire le attività già avviate e a sviluppare nuovi progetti con una squadra rinnovata, presentata dal neoeletto rappresentante Diego Carmenati durante l’assemblea degli aderenti.

La nuova struttura accompagnerà il Movimento nelle iniziative locali e nelle prossime scadenze politiche, dalle possibili primarie di coalizione alle elezioni amministrative di Varese, fino alle successive elezioni politiche.

«Si tratta di un’organizzazione piuttosto articolata e che formalizza il meritato riconoscimento per l’impegno già profuso negli ultimi anni a favore del Gruppo territoriale da parte delle persone coinvolte», spiega Carmenati. Tra le novità rispetto al passato figurano una referente specificamente dedicata alle politiche di genere e un ampliamento dei gruppi di lavoro, con l’introduzione di un tavolo rivolto in particolare ai lavoratori autonomi, ai commercianti e alle partite Iva.

Un’altra novità è rappresentata dalle “Vedette sul territorio”, figure pensate per rendere più capillare l’ascolto delle esigenze dei cittadini e raccogliere segnalazioni e richieste provenienti dalle diverse aree della provincia. Il presidio sarà articolato in quattro zone: area Sud, area Nord, area Ovest (Distretto dei Laghi) e Varese città.

La squadra avrà al proprio interno diversi ambiti di competenza. I gruppi di lavoro si occuperanno di urbanistica e rigenerazione urbana, mobilità dolce, sanità e salute pubblica, diritti dei lavoratori, inclusione, politiche di genere, diritti degli animali, ambiente e commercio e partite Iva.

«Dal focus dei gruppi di lavoro credo appaia evidente il nostro impegno a tutto tondo per la riconquista di condizioni di vita migliore per chi risiede sul territorio – sottolinea il rappresentante – che passano necessariamente dalla tutela dell’ambiente, dal ridisegno delle città perché siano a misura d’uomo e pronte a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, dalla lotta a ogni forma di discriminazione, dall’inclusione dei fragili, dalla tutela di un diritto alla salute reale e in tempi certi, dalla tutela dei lavoratori senza trascurare commercianti e autonomi».

Carmenati si dice infine «particolarmente orgoglioso di guidare una squadra di lavoro competente e coesa», sottolineando anche il contributo degli altri aderenti alle iniziative del gruppo. L’obiettivo dichiarato è mantenere un’organizzazione aperta, pronta ad accogliere anche il contributo di chi, iscritto o meno al Movimento 5 Stelle, desideri mettere le proprie competenze al servizio della collettività.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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