Trenta casette in piazza Montegrappa, una pista di pattinaggio, il Giardino delle meraviglie ai Giardini Estensi aperto fino alle 22 e, al Sacro Monte, la novità delle cappelle illuminate: il Natale a Varese parte venerdì 27 novembre con un obiettivo dichiarato, regalare un momento di gioia a bambini e famiglie e sostenere insieme le attività produttive del territorio.

Il programma è stato presentato questa mattina, alla presenza della vicesindaco Ivana Perusin, dell’arciprete del Sacro Monte don Eros Monti e dei rappresentanti dell’associazione amici del Sacro Monte e della fondazione Paolo Sesto per il Sacro Monte.

I primi appuntamenti sono previsti già per il prossimo weekend: si comincia venerdì 27 alle 10, quando aprono le casette del mercatino; alle 18 si accende l’albero e dalle 14 la sosta diventa gratuita nelle aree verdi. Il giorno dopo, sabato 28 novembre alle 17.30, inaugurano i Giardini Estensi con il Giardino delle meraviglie, aperto poi ogni giorno dalle 17.30 alle 22.

Un Natale pieno di luci e con qualche novità, il cui investimento totale per il Comune è di 250mila euro per le spese da lui direttamente sostenute: quelle del Giardino delle meraviglie, delle luci nelle strade del centro e per alcuni eventi del Sacro Monte. Mercatino ed eventi in piazza Monte Grappa e pista di pattinaggio ai giardini sono invece stati concessi, con il nuovo bando, a una nuova realtà.

Una nuova associazione per il centro

Una delle novità del Natale varesino è, infatti, anche il cambio dell’organizzatore in centro: per la prima volta si presenta a Varese l’associazione culturale Arti Libere di Milano, che ha vinto il bando e si occuperà del mercatino, degli eventi di piazza Montegrappa e della pista di ghiaccio ai Giardini Estensi. A guidarla è Andrea Pellicani, per la prima volta nella città giardino.

Proprio Pellicani ha illustrato le novità che riguardano la sua associazione: «Per i bambini il Natale di piazza Montegrappa avrà due guide: le mascotte Ninni e Than, che li accompagneranno tra le varie location – ha spiegato – Laboratori e momenti di aggregazione avranno la direzione artistica di Oreste Castagna di Rai YoYo. Tra le novità ci saranno le proiezioni architetturali in piazza Monte Grappa, pensate per essere non invasive perché sulla piazza si affacciano anche abitazioni, e una nuova installazione che sovrasterà la fontana, che non vi anticipiamo».

Alla pista di pattinaggio saranno invece coinvolte le scuole, con mattinate a ingresso gratuito, e nei weekend sono previsti eventi musicali, anche in collaborazione con Skizzo e il team dei Giardini Livellanza.

Al Sacro Monte

Anche al Sacro Monte la novità è fatta di luce: dal 16 dicembre le cappelle saranno infatti tutte dotate di luce serale, come ha assicurato l’arciprete don Eros Monti. Inoltre, già dal 5 dicembre si illuminano i sottopassi, la fontana e il campanile, grazie al gruppo lucine e all’associazione Amici del Sacro Monte; «Nei sottopassi saranno esposti i lavori delle scuole, che quest’anno hanno scelto il tema del rispetto» ha sottolineato Cristina Platonici dell’associazione Amici del Sacro Monte.

Il calendario prosegue con la musica. Nelle domeniche 15, 22 e 29 novembre c’è il concerto organistico dopo la messa delle 16.30, il 6 dicembre “Note di luce” a cura dell’associazione organistica, il 13 dicembre l’inaugurazione del campanile e il 20 dicembre i cori natalizi dopo la messa, preceduti da uno spettacolo.

I musei del Sacro Monte restano straordinariamente aperti dal ponte dell’Immacolata e ogni giorno fino a gennaio, con una mostra al museo Baroffio. Il 26 dicembre c’è l’appuntamento con la stella cometa al Baroffio, il 6 gennaio la visita in funicolare.

Il 29 dicembre torna infine la fiaccolata: «Una manifestazione che cresce ogni anno e richiama persone anche da fuori provincia – ha spiegato Mario Zeni della Fondazione paolo Sesto per il Sacro Monte – si sale lungo la via sacra e in cima ci aspettano gli alpini. E quest’anno la accompagneranno le nuove luci delle cappelle».

Il Sacro Monte, del resto, sta vivendo un anno intenso: nel 2026 ha superato i cento pellegrinaggi e le 8mila presenze, tra i gruppi anche un pullman dalla Norvegia, e tra gli ospiti è già arrivato il vescovo di Tromsø, la diocesi più a nord d’Europa.

I quartieri e il commercio

Il Natale non si ferma al centro. Tornano gli “Itinerari di Natale”, sul modello degli itinerari di gusto, con contenuti dedicati ai negozi veicolati dai canali social. Roberto Quamori Tanzi, direttore di Confcommercio Varese, ha ricordato anche il bando rivolto alle aggregazioni di negozi, che possono unirsi per eventi, allestimenti e intrattenimenti, con un contributo del 50% da parte del distretto del commercio.

La sosta gratuita

Anche quest’anno è prevista la sosta gratuita nelle aree verdi, ogni venerdì pomeriggio dalle 14 e ogni sabato: «Si parte il 27 novembre e si va avanti, anche durante le feste, fino al 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio – ha precisato la vicesindaco Perusin – A queste giornate si aggiungono, in modo continuativo, i sei giorni che precedono il Natale».

Tutti gli eventi, in centro, al Sacro Monte e nei quartieri, sono raccolti nella pagina dedicata sul sito del Comune, aggiornata di continuo.