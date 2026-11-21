Il Natale si tinge di biancoblù a Busto Arsizio. Domenica 22 novembre il quartiere Sant’Edoardo di Busto Arsizio ospiterà “Il Natale di Stelle Biancoblù”, una giornata di festa che animerà Viale Alfieri dalle 10 alle 20 con musica, intrattenimento, mercatini e numerose attività dedicate alle famiglie. Un’iniziativa organizzata con il coinvolgimento di Banfi Centro Stampa ed Emanuele Gambertoglio -anima del Tigrotto 1919 – che negli anni è diventata un appuntamento sempre più atteso per il quartiere. Per l’occasione una parte del viale sarà chiusa al traffico, lasciando spazio alle tante iniziative in programma.

La mattinata prenderà il via alle 10.30 con il Morning Street Party accompagnato dalla musica di Dj Nando e Maldita Loca. Brioche e caffè offerti dalla Pasticceria Tovaglieri mentre Francesca Cassani, conosciuta come Nine in the Paint, si occuperà di una sessione di live painting. Dalle 11.30 sarà inoltre operativo il food truck di PizzAut, realtà che promuove l’inclusione attraverso il lavoro e la ristorazione, con le proprie pizze. Nel pomeriggio, alle 16, spazio alla sfilata di Babbo Natale che vedrà la partecipazione del Tigrotto 1919 e dei supereroi di Super Dreams tra cui Batman, Harley Quinn e Joker, accompagnata da una calda cioccolata offerta dal Bar Gemia.

Per l’intera giornata saranno inoltre presenti i mercatini degli hobbisti, le attività di laser game e realtà virtuale a cura VR Club. Il momento più atteso arriverà alle 18.30 con l’accensione delle luminarie biancoblù, che porteranno i colori della Pro Patria nel cuore del quartiere Sant’Edoardo. A seguire, spazio alla convivialità con l’aperitivo stellato offerto dal ristorante Acquerello di Fagnano Olona e lo spritz messo a disposizione dal Cortiletto di Piazza Mercato.

La giornata sarà anche un’occasione per richiamare l’attenzione verso i più piccoli e ribadire il loro diritto al gioco. Un messaggio particolarmente significativo per un’iniziativa che, attraverso il Tigrotto 1919 e le attività organizzate durante l’anno, vuole mettere al centro i bambini e il loro coinvolgimento nello sport. Viale Alfieri si prepara quindi a vivere una domenica di festa e partecipazione, con i colori della Pro Patria protagonisti anche fuori dal campo in un appuntamento che accompagnerà Busto Arsizio verso il Natale.