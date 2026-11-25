Il Natale arriva a Monvalle tra mercatini, Babbi Natale in Vespa e luminarie
Scopri gli appuntamenti in programma a cura di Pro Loco, Biblioteca e altre associazioni del territorio
L’atmosfera delle feste approda a Monvalle con il Natale monvallese: una rassegna su due giorni pensata per accompagnare grandi e piccoli tra eventi, sapori della tradizione e spettacoli. Gli appuntamenti si snodano su due fine settimana, coinvolgendo diverse zone del paese e offrendo occasioni di divertimento in compagnia per tutti.
Sabato 5 dicembre a Case Nuove tra bambini, vespe e mercatini
La prima giornata di sabato 5 dicembre comincia alle 10.30 in località Case Nuove, in via Mazzini 2, con le attività natalizie per i bambini a cura della Biblioteca Comunale (è richiesta la prenotazione). Alle 11.30 è atteso l’arrivo dei Babbi Natale in Vespa, accompagnato da una sorpresa pensata per tutti i più piccoli. A mezzogiorno aprono i mercatini e si prosegue a tavola con la polenta solidale insieme al Gruppo Alpini e con lo stand gastronomico della Pro Loco, che propone il pranzo al coperto e da asporto.
Il pomeriggio inizia con la musica alle 14.30 con l’esibizione del Corpo Musicale Vittorio Veneto di Casalzuigno, seguita alle ore 15.00 dal piccolo coro della Scuola Primaria “A. Manzoni” di Monvalle. Alle ore 16.00 la Pro Loco offre la merenda, mentre alle ore 17.00 la festa si sposta davanti alla Scuola Primaria, in Piazza Marconi, per l’accensione delle luminarie.
Venerdì 11 dicembre in Piazza Marconi tra luci, suoni e spettacolo
Gli appuntamenti proseguono venerdì 11 dicembre in Piazza Marconi a partire dalle ore 20.30 con l’accensione dell’Albero di Natale e uno spettacolo di luci e suoni. Alle ore 21.00 il programma continua con uno spettacolo in sala consiliare.
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