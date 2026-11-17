Un pomeriggio, a cura di Archeologistics, dedicato alla creatività, alla natura e alle tradizioni natalizie nella suggestiva cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno. Torna, per il secondo anno, “Il Natale della natura”, un’iniziativa che unisce la scoperta del patrimonio storico e paesaggistico alla realizzazione di ghirlande natalizie con elementi naturali

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso si prepara a vivere l’atmosfera del Natale attraverso un appuntamento speciale, pensato per riscoprire il legame tra uomo e natura e valorizzare le bellezze di uno dei luoghi più affascinanti del Lago Maggiore.

Venerdì 20 novembre, grazie all’iniziativa “Il Natale della natura”, a cura di Archeologistics, i partecipanti potranno immergersi nella storia e nel paesaggio dell’Eremo e dare spazio alla propria creatività realizzando ghirlande natalizie con materiali naturali, sotto la guida di Maura Milani. Un appuntamento che unisce la magia del Natale al fascino della natura, offrendo l’opportunità di vivere l’Eremo di Santa Caterina del Sasso in modo autentico, tra storia, paesaggio e antiche tradizioni manuali.

L’evento, proposto per il secondo anno consecutivo, rappresenta un’occasione per conoscere l’Eremo da una prospettiva diversa. Non soltanto luogo di fede, arte e contemplazione, ma anche spazio in cui, nel corso dei secoli, il lavoro manuale e il rapporto con la terra hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita quotidiana.

A raccontare questa dimensione sono ancora oggi alcuni degli angoli più caratteristici del complesso, a partire dalla corte del Quicchio, un tempo abitata dai contadini che coltivavano i terreni appartenenti ai monaci. Un legame con la natura che si ritrova anche nei cosiddetti “orti” dell’Eremo, quello spazio oggi gestito a giardino dove si trovano esemplari di piante aromatiche, ulivi e fiori a ricordare l’utilizzo interno del periodo monastico.

Proprio da questo patrimonio naturale prenderà avvio l’esperienza proposta ai partecipanti. Alle 14.30 è previsto l’ingresso all’Eremo, seguito da una passeggiata guidata durante la quale sarà possibile osservare e riconoscere bacche, foglie e piante che caratterizzano l’ambiente circostante, scoprendo le particolarità del paesaggio naturale e di quello modellato nel tempo dall’attività umana. Alle 15.30 prenderà quindi il via il laboratorio dedicato alla realizzazione delle ghirlande natalizie. Con i suggerimenti e la guida di Maura Milani, i partecipanti potranno trasformare pochi e semplici elementi naturali in decorazioni capaci di richiamare i colori e le atmosfere delle festività. Un’attività che invita a riscoprire il piacere del fare con le proprie mani, utilizzando materiali legati alla natura e alla stagionalità.

L’iniziativa vuole così offrire un modo originale di avvicinarsi al Natale, privilegiando la semplicità, la creatività e l’attenzione all’ambiente. Le ghirlande diventeranno il risultato concreto di un’esperienza che intreccia osservazione, conoscenza del territorio e manualità, nella cornice suggestiva dell’Eremo affacciato sulle acque del Lago Maggiore.

Per chi desidera trascorrere più tempo in questo luogo, sarà inoltre possibile pranzare alla Locanda Ristoro dell’Eremo di Santa Caterina, che per l’occasione aprirà eccezionalmente alle ore 12, prima dell’inizio delle attività pomeridiane.

Il ritrovo è fissato presso la biglietteria dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, in via Santa Caterina 13 a Leggiuno, in provincia di Varese. Il costo di partecipazione è di 15 euro, comprensivi dell’ingresso e del laboratorio.

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