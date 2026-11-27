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Con l’accensione dell’albero di Natale e l’apertura dei mercatini la sera di venerdì 27 novembre, a Varese è cominciato ufficialmente il periodo delle feste.

Grandi e piccoli si sono ritrovati in piazza Monte Grappa per respirare lo spirito natalizio, tra le caratteristiche bancarelle: una tradizione che da diversi anni accompagna il Natale bosino. Immerse tra specialità gastronomiche, cioccolata, vin brulé e altre curiosità a cura degli espositori, le famiglie hanno trascorso la serata in attesa del momento più atteso: l’accensione del grande albero al centro della rotatoria.

Alla cerimonia di accensione ha partecipato anche la vicesindaca di Varese Ivana Perusin, che ha augurato un sereno Natale ai cittadini arrivati in centro per essere tra i primi ad assistere allo spettacolo.

Bisognerà invece aspettare per il “video mapping”. A causa di problemi tecnici, l’inaugurazione dell’installazione è stata infatti rimandata a sabato 28 novembre