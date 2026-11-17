Il paese con un lavoratore su quattro in Svizzera e il doppio sciopero
I fatti principali della giornata e quelli più curiosi di martedì 17 novembre in un podcast di 10 minuti
Vi presentiamo un lavoro sui dati dei frontalieri, vi aggiorniamo sulla situazione scioperi di venerdì e sabato e diamo uno sguardo ai primi movimenti natalizi sul territorio ma vi raccontiamo anche di un ladro d’auto che si è giustificato dicendo che doveva andare a trovare la fidanzata malata.
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